"Поки не складається": в ОП повідомили, що відкладуть податкову реформу "всі по 10"

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма розповів, які складнощі виникли на шляху впровадження нової податкової реформи в Україні та чи відмовиться від неї влада.

Нова податкова реформа в Україні, найімовірніше, буде відтермінована на невизначений час. Але в Офісі президента вважають, що реформу все ж вдасться провести, коли для цього з'явиться зручний час. Про це сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, у МВФ вважають, що запропонована податкова реформа призведе до зниження податкових надходжень. Однак Ростислав Шурма не згоден із позицією організації.

"У них дуже лінійний розрахунок: є надходження 100 мільярдів за ставки 20%. Якщо ставка буде 10%, то надходження буде 50 мільярдів. Вони не враховують, що 70-80% зарплат у приватному секторі виплачується з оптимізацією податків, просто цього не бачать. Не бачать того, який масштаб несплати податку на прибуток за рахунок різного роду оптимізації", — пояснив він.

Він також додав, що проєкт податкової реформи, найімовірніше, реалізовувати поки що не будуть.

"Тому, на жаль, поки що не складається. Враховуючи, що ми зараз дуже залежні від зовнішньої фінансової допомоги, ставити під ризик фінансову допомогу буде просто безвідповідально. Ми продовжуємо працювати, шліфуємо законопроєкт, усе буде готово до запуску, коли з'явиться можливість провести таку справжню структурну реформу", — додав Ростислав Шурма.

Податкова реформа "10 на 10": як усе починалося

У серпні 2022 року вперше стало відомо, що в Офісі президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачала, що буде скасовано ЄСВ, збільшиться ставка військового збору з 1,5% до 3%, також відбудеться перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це детально писав Фокус у своїй статті:"Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу і державі податкова реформа "все по 10".

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про непотрібність цієї реформи. За його словами, творці реформи "все по 10" не можуть виразно пояснити, навіщо взагалі потрібні запропоновані ними зміни. Ще він додав: "Скасування ЄСВ, на сьогоднішній день, не є ні можливим, ні розумним кроком".

При цьому в січні 2023 року Ростислав Шурма стверджував, що в Європейському Союзі не проти, щоб в Україні відбулася податкова реформа. Так, під час конференції Ukraine Economic Outlook він зазначив, що європейці запропонували українській стороні свої ідеї: влада має скасувати всі пільги зі сплати ПДВ, які діють зараз.

Нагадаємо також, що крім податкової системи в Україні планують повністю перезавантажити митну службу.