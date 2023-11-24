Блокада кордону України: які продукти можуть зникнути з супермаркетів

Заступник керівника ВАР Денис Марчук попередив, що з українських магазинів можуть зникнути деякі закордонні товари. Зокрема, це стосується морепродуктів та молочних продуктів.

Блокада українського кордону перевізниками з Польщі може призвести до того, що з полиць продуктових магазинів можуть зникнути деякі товари. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.

Представник ВАР наголосив, що приблизно 80% продуктів в Україні — це внутрішнє виробництво. Тобто з дефіцитом населення не стикнеться.

Які продукти можуть зникнути?

Марчук пояснив, що блокада може вплинути на наявність продуктів, які імпортують в Україну закордону. Йдеться про рибу та молочні продукти.

Він пояснив, що зникнути можуть такі "заморські речі" як:

червона риба;

устриці;

кальмари.

"Але наскільки це буде критично, зараз ще важко сказати", — підкреслив експерт.

Він додав, що чим довше триватиме блокада, тим більше погіршуватиметься ситуація.

Україна втрачає гроші

Проте блокада впливає не лише на імпорт продуктів, але й на українських експортерів.

"Це кошти, які ми заробляємо, за ці кошти ми допомагаємо армії, ці кошти йдуть на оборону. І тут неможливість вчасно вивозити товаровиробникам — це критичний момент", — пояснив Марчук.

З його слів, блокада, влаштована польськими перевізниками, це "пряме порушення законодавства ЄС щодо вільного пересування". Експерт додав, що деякі українські компанії готують позови до суду, щоб відшкодувати втрати.

Нагадаємо, 24 листопада у ДПСУ заявили, що кордон України зі Словаччиною розблоковано.

23 листопада польські страйкарі заблокували вже четвертий пункт пропуску. Блокада триває вже понад два тижні.