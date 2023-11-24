Блокада кордону України: які продукти можуть зникнути з супермаркетів
Заступник керівника ВАР Денис Марчук попередив, що з українських магазинів можуть зникнути деякі закордонні товари. Зокрема, це стосується морепродуктів та молочних продуктів.
Блокада українського кордону перевізниками з Польщі може призвести до того, що з полиць продуктових магазинів можуть зникнути деякі товари. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.
Представник ВАР наголосив, що приблизно 80% продуктів в Україні — це внутрішнє виробництво. Тобто з дефіцитом населення не стикнеться.
Які продукти можуть зникнути?
Марчук пояснив, що блокада може вплинути на наявність продуктів, які імпортують в Україну закордону. Йдеться про рибу та молочні продукти.
Він пояснив, що зникнути можуть такі "заморські речі" як:
- червона риба;
- устриці;
- кальмари.
"Але наскільки це буде критично, зараз ще важко сказати", — підкреслив експерт.
Він додав, що чим довше триватиме блокада, тим більше погіршуватиметься ситуація.
Україна втрачає гроші
Проте блокада впливає не лише на імпорт продуктів, але й на українських експортерів.
"Це кошти, які ми заробляємо, за ці кошти ми допомагаємо армії, ці кошти йдуть на оборону. І тут неможливість вчасно вивозити товаровиробникам — це критичний момент", — пояснив Марчук.
З його слів, блокада, влаштована польськими перевізниками, це "пряме порушення законодавства ЄС щодо вільного пересування". Експерт додав, що деякі українські компанії готують позови до суду, щоб відшкодувати втрати.
Нагадаємо, 24 листопада у ДПСУ заявили, що кордон України зі Словаччиною розблоковано.
23 листопада польські страйкарі заблокували вже четвертий пункт пропуску. Блокада триває вже понад два тижні.