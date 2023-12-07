На власну справу – 250 тисяч гривень. Як держава фінансує бізнес і чи треба повертати кошти

Наступного року уряд планує вдвічі збільшити фінансування програми грантів для розвитку бізнесу. Фокус розповідає, на яких умовах держава готова видавати українцям гроші на власну справу.

Для зниження рівня безробіття та активізації економіки українцям надаються гранти для започаткування та розвитку власної справи. Державний проєкт "єРобота" включає кілька програм, серед них — "Власна справа". У межах останньої у 2024-му планують видати 14 тисяч грантів на 3,5 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у поточному році. Окремий напрямок "Власної справи" — гранти ветеранам на розвиток підприємництва. У 2024 році уряд має намір видати 1300 грантів саме ветеранам або другому з подружжя. Також наступного року продовжить функціонування урядова грантова програма "єРобота" для розвитку садівництва, виноградарства та ягідництва, тепличного господарства та переробних підприємств. Фокус розповідає, на яких умовах можна отримати грант і які зобов’язання настають для переможців конкурсу.

"Власна справа": хто може отримати 250 тисяч гривень

З початку 2023 року Державним центром зайнятості було розглянуто 20 тис. заяв на отримання мікрогрантів у межах проєкту "Власна справа". З них позитивні рішення були ухвалені щодо 7,3 тис. отримувачів. Грантів видали на суму 1,7 млрд гривень на умовах створення 24 тис. нових робочих місць. Майже третина переможців були задіяні у сфері торгівлі.

ТОП-5 сфер діяльності за наданими мікрогрантами:

31% – торгівля;

16% – переробна промисловість;

16% – тимчасове розміщення й харчування;

6% – професійна діяльність;

6% – охорона здоров’я.

Уряд планує видати 14 тисяч грантів на 3,5 млрд грн на відкриття власної справи у 2024 році

Подати заявку на отримання гранту "Власна справа" можуть як діючі ФОП або юридичні особи, так і підприємці-новачки. Вимоги до заявників визначені п. 8 Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого Постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738. Зокрема, заяву на отримання гранту на започаткування чи розвиток власної справи можуть подати:

громадяни України, фізичні особи-підприємці – громадяни України віком від 18 до 65 років, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;

які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації; не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

та Республіки Білорусь; не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи ( санкції ) відповідними рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

) відповідними рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції"; щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації; не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами; не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют.

"Для того, щоб скористатися даною послугою реєструватися як безробітний не треба. Разом з тим, особа, яка має статус зареєстрованого безробітного також може подати заяву на отримання гранту", — зауважили Фокусу в Державному центрі зайнятості.

У гранті можуть відмовити підприємцям, які працюють на території РФ, щодо яких порушено справу про банкрутство чи введено санкції

Учасники програми "Власна справа" можуть отримати до 250 тис. грн. Кошти видають під певні зобов’язання. "Обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 Порядку, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту. У разі звільнення працівників, працевлаштованих до закінчення 24-місячного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах зазначеного строку мають бути працевлаштовані інші особи", — повідомили в Центрі у відповідь на запит Фокусу.

Зокрема, за умов отримання 150 тис. гривень, потрібно створити одне робоче місце, якщо ж грант надається на суму 250 тис. гривень — не менше двох робочих місць. Також грантоотримувачі мають здійснювати підприємницьку діяльність протягом щонайменше трьох років після отримання коштів та своєчасно сплачувати податки та збори, додали у відомстві.

Якщо ФОП за три роки поверне у бюджет менше податків, ніж розмір мікрогранту, різницю має повернути Фото: pexels.com

Крім того, важливо, щоб підприємець, якому уряд виділяє гроші, повернув розмір гранту сплаченими податками. "У разі, коли отримувачем протягом трирічного строку реалізації проєкту сплачено податки та збори у сумі, що є меншою, ніж отриманий мікрогрант, ця різниця має повернутися отримувачем не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк", — наголосили в Державному центрі зайнятості.

Урядовий грант можна використати на…

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50% розміру мікрогранту);

послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10% розміру мікрогранту);

орендну плату за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях (не більше 25% розміру мікрогранту);

орендну плату за обладнання (не більше 10%);

лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (не більше 50%);

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Реєстрація, ідея, заява: як податися на державну грантову програму

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

Зареєструватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису. ФОПам або юрособам необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства. Заповнити онлайн-заявку. Прикріпити бізнес-план, створений за формою. Підписати заяву електронним підписом та відправити.

Умовою надання гранту є створення робочих місць та сплата податків і зборів

Якщо у претендента виникають питання щодо програми, проконсультуватися можна у відділенні Ощадбанку або в центрах зайнятості. Останні також надають послуги з навчання бізнес-плануванню. До кінця поточного року нові заявки не приймаються — триває опрацювання вже надісланих. Проте програма буде продовжена на наступний рік і подача заявок стартує орієнтовно у лютому (принаймні, так було у 2023-му), розповіли Фокусу у Центрі зайнятості.

Кому нададуть грант, а кому відмовлять: як відбувається визначення переможця

Рішення про надання мікрогранту приймається Державним центром зайнятості протягом 15 робочих днів на основі інформації уповноваженого банку за результатами перевірки ділової репутації отримувача та відомостей, зазначених у заяві, а також оцінки співбесіди з отримувачем, проведеної регіональними центрами зайнятості. Перевірка ділової репутації проводиться за критеріями, такими, як наявність судових справ, у яких отримувач є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим; відкриті виконавчі провадження, у яких отримувач є боржником та ін.

Підприємець зобов'язаний провадити діяльність щонайменше три роки після отримання гранту Фото: pexels.com

Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачами, заяви яких за результатами перевірки банком набрали 99 та більше балів та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості. За результатом співбесіди можна отримати від 0 до 50. Бали, виставлені регіональним центром зайнятості, додаються до балів, встановлених уповноваженим банком, для визначення підсумкового бала.

До розгляду Державним центром зайнятості допускаються бізнес-плани, які за результатами оцінювання набрали 130 балів та більше. Державний центр зайнятості має право відмовити отримувачу в наданні мікрогранту через непрозорість або сумнівні очікувані результати реалізації бізнес-плану чи за умов подання заяви на мікрогрант тими, хто вже його отримував. У разі відсутності підстав для відмови Державний центр зайнятості ухвалює рішення про надання мікрогрантів учасникам, які набрали найбільшу сукупну кількість балів. Про прийняте рішення отримувачу повідомляють регіональні центри зайнятості шляхом надсилання повідомлення в кабінет отримувача на Порталі "Дія".

Гроші доведеться повернути, якщо отримувач не створить жодного робочого місця протягом 6 місяців

Грант видається на безповоротній основі. Однак кошти доведеться повернути, якщо не буде виконано наступні умови: не буде створено хоча б одного робочого місця протягом 6 міс. з дати отримання коштів; профінансована державою діяльність провадитиметься менше трьох років та якщо підприємець-учасник програми не сплачуватимете податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.