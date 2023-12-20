Всупереч перешкодам: в Україні зібрали рекордний за всю історію врожай

За словами міністра агрополітики Миколи Сольського, високій врожайності у 2023 році посприяла сприятлива погода та героїчна робота аграріїв.

В Україні у 2023 році врожайність з одного гектара була рекордною за всю історію. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

"Українські фермери показали всьому світу наскільки вони тверді, професійні, витривалі та цілеспрямовані люди. І навіть у такий важкий рік отримали з одного гектара рекордну врожайність за всю історію України. Погода звісно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів", — розповів профільний міністр Микола Сольський.

За словами міністра, більша частина аграріїв не хоче полишати свою роботу і збирається далі займатися обробітком землі, попри важкий воєнний час і складні обставини.

Водночас заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич зауважив, що допомога міжнародних партнерів під час повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору.

Він додав, що у 2024 році також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5-7-9 відсотків і грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробки.

Зазначимо, що за даними Мінагро, станом на кінець жовтня 2023-го українські аграрії намолотили 57,6 млн тонн зернових та олійних культур. Збирання зернових і зернобобових культур проведено на площі 8 275,3 тис. га за врожайності 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тис. тонн зерна. Зокрема, обмолочено:

пшениці — 4 694,5 тис. га (урожайність — 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тис. тонн;

кукурудзи — 1 376,7 тис. га (урожайність — 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тис. тонн;

ячменю — 1 504,5 тис. га (урожайність — 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;

гороху — 154,4 тис. га (урожайність — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;

гречки — 136,6 тис. га (урожайність — 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тис. тонн;

проса — 77,4 тис. га (урожайність — 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн;

інших зернових і зернобобових культур — 331,2 тис. га, намолочено 961,6 тис. тонн.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що у вересні вітчизняні компанії відправили за кордон 25 тисяч тонн цукру, а в рамках нового сезону — майже рекордні 427 тисяч тонн. Одна з причин — збільшення посівних площ цукрових буряків.