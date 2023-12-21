План "Б" уже діє: у Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС

Український уряд уже зараз планує активізувати внутрішні ресурси для покриття витрат, оскільки ухвалених партнерами рішень недостатньо для фінансування бюджету в січні-лютому 2024 року.

В Україні вже запустили "план Б", оскільки фінансова допомога від західних партнерів затримується. Через війну, що триває, гроші нашій державі потрібні вже зараз, їх шукатимуть усередині країни. Про це заявив 20 грудня міністр фінансів Сергій Марченко на заході Центру економічної стратегії.

"Будемо максимально наближати ресурси, які можемо наблизити, на січень-лютий. Це авансова сплата дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи. Ситуація не є критичною, просто розуміння, що нам потрібно буде максимально покладатися на внутрішній ресурс", — сказав він.

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Міністр назвав головні ризики для державних фінансів наступного року. Так, за його словами — це необхідність збільшити витрати на війну. При цьому, як підкреслив Марченко, максимальний розмір коштів український уряд уже передбачив.

"Найбільша невизначеність у нас у секторі безпеки і оборони. Ми не можемо сказати, в який момент комусь не вистачить коштів. У нас занадто багато запитань до використання коштів за цим напрямом. Тому що інші напрямки більш контрольовані", — пояснив Сергій Марченко.

Щодо 2025 року, то міністр фінансів відмовився прогнозувати ситуацію. Але зазначив, що вже зараз є ознаки того, що він буде складнішим за 2024-й.

"По-перше, електоральні цикли зміщують акценти з України на інші проблеми, зокрема внутрішні. Але ми працюємо, і є надія, що ми зможемо замістити певні джерела іншими. Немає потреби посипати голову попелом, але ситуація у 2025 році виглядає складнішою, ніж у 2024-му", — сказав він.

Сергій Марченко також сказав, що західну допомогу Україна отримає, але не в перші місяці 2024 року.

"Єдине, що нас турбує — це ритмічність і своєчасність надходження. Ризики у нас є в січні-лютому", — додав профільний міністр.

Україна без фінансової підтримки: як виправлятимуть ситуацію

17 грудня радник президента України Олег Устенко розповів, що план "Б", найімовірніше, буде багаторівневим.

"Але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів", — сказав він.

За його словами, дефіцит державного бюджету у 2024 році буде на рівні 40 мільярдів доларів. Тому дуже важливо, щоб допомога союзників була систематичною.

При цьому, за прогнозами Устенка, Україна може отримати 10 мільйонів доларів із заморожених російських активів першим траншем. Водночас він вважає, що Євросоюз надасть нашій країні фінансову допомогу до 25 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що Швеція погодила передачу зимового пакета допомоги Україні на 124 мільйони євро. Також зазначимо, що Палата представників США у вересні заблокувала для України 300 мільйонів доларів, які мали б піти на допомогу у війні з Росією.