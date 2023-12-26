Щоб стримати агессора: скільки грошей витратила Україна 2023 року на війну через РФ

За перші 11 місяців видатки становили 59,3% від усієї суми, яку виділили із загального фонду державного бюджету.

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія, триває вже майже два роки, тому видатки на захист і оборону від агресора постійно зростають. Так, за підсумками одинадцяти місяців поточного року з державного бюджету було виділено 1,56 трильйона гривень. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Так, за даними відомства, з січня по листопад видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1559,4 мільярда гривень або 59,2% від усієї суми видатків. У листопаді, наприклад, видатки на оборону становили 168,2 мільярда гривень.

Державні гроші були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншої спеціальної екіпіровки), паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види видатків для забезпечення діяльності відповідних органів і формувань.

Доходи і витрати Держбюджету на 2024 рік

28 листопада главою держави Володимиром Зеленським було підписано закон про державний бюджет України на наступний рік. Згідно з документом, доходи бюджету становитимуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Головним пріоритетом є сектор оборони та безпеки. Його профінансують на суму в 1 трильйон 692,6 мільярда гривень.

Зазначимо, що на початку вересня 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що один день повномасштабної війни Росією коштує нашій країні щонайменше 100 мільйонів доларів.

"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу загалом. Ось просто вдумайтеся", — сказав він.

Також Фокус розповідав, що в Міноборони раніше озвучили пріоритетний напрямок оборонного бюджету. Так, понад 190 мільярдів гривень із коштів, які запланували на наступний рік, залишать у вітчизняного виробника.