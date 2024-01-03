Вже зранку 4 січня: польські фермери погрожують, що знову заблокують кордон

Аграрії протестували місяць, після чого влада пообіцяла їм виконати їхні умови. Однак протестувальники незадоволені, що їм не надали "письмові гарантії", тож думають взятись за старе.

Польські фермери села Медика вирішують, чи будуть блокувати кордон з Україною. Про це 2 січня повідомили у PAP.

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади", – заявив лідер протестувальників Роман Кондров.

Польські аграрії почали блокаду кордону 23 листопаду, але вже 24 грудня його призупинили. Їм пообіцяли, що вимоги фермерів будуть виконані. Зокрема, йдеться про дотації на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

"Ми хочемо отримати це запевнення в письмовій формі, і я буду говорити про це в середу, серед іншого, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським", — зазначив Кондров.

Він пояснив, що влада пообіцяла задовольнити інтереси протестувальників, але не залишила ніяких паперів щодо цього. Аграрії прагнуть отримати "письмові гарантії". Якщо ж обіцянки не будуть підтверджені юридично, вони обіцяють вже зранку 4 січня знову заблокувати кордон.

"Я вже спілкувався з поліцією та кризовою групою. Все готово для продовження протесту. Але якщо ми отримаємо письмові запевнення, що наші вимоги будуть виконані, протест обов’язково завершиться", — підкреслив Кондров.

Нагадаємо, за даними НБУ, через блокаду кордонів Україна втратила 1,5 мільярда доларів. Польські перевізники розпочали страйк ще на початку листопада.

Український волонтер Тарас Чмут пояснював, що вантажі, які везуть обладнання для фронту, не блокуються через протести. Проте їхній шлях, який раніше займав день, став тривати кілька тижнів.