З 1 лютого "Укрпошта" зможе продавати ліки на деокупованих і прифронтових територіях

За інформацією Мінреінтеграції, проєкт "Укрпошта-Ліки" надасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

"Укрпошта" отримає ліцензію на продаж ліків у своїх відділеннях, розміщених на деокупованих і прифронтових територіях. Про це 4 січня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Урядовому порталі.

Пілотний запуск реалізується у межах проєкту "Укрпошта-Ліки".

"Пілотний запуск ініціативи заплановано з 1 лютого. З цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у наявних поштових стаціонарних або мобільних відділеннях", — повідомляється в релізі.

На думку Мінреінтеграції, відповідна ініціатива надасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

"Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо", — наголосила очільниця відомства Ірина Верещук.

Зазначається, що наразі попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в Києві та відбувається набір фармацевтів, оскільки відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише відповідний фахівець.

Крім того, заплановано впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

Фокус писав, що, за словами адвоката Романа Сімутіна, українцям можуть вручати повістки на пошті.

Крім того, Фокус повідомляв, що в Україні продовжує діяти програма, у рамках якої пенсіонери можуть безкоштовно обміняти старі лампочки розжарювання на п'ять LED-ламп у відділеннях "Укрпошти".