Пенсії в Україні: в яких регіонах отримують найвищі виплати (інфографіка)

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривні, або 16,5% — до 5385,25 гривні. Водночас офіційний рівень інфляції у країні торік становив близько 5%.

Пенсійний фонд України (ПФУ) опублікував статистичні дані, в яких навів рівень середніх пенсій у розрізі регіонів України. Про це повідомляється на офіційному сайті ПФУ.

Серед регіонів лідерство за розміром середньої пенсії станом на 1 січня 2024 року належить Києву — 7249 гривень.

Далі йдуть такі області:

Рівненська — 6790 гривень;

Донецька — 6622 гривні;

Луганська — 6334 гривні;

Житомирська — 5924 гривні

Найнижчі пенсії отримують у Тернопільській області — 4070 гривень, Чернівецькій — 4256 гривень та Закарпатській — 4262 гривні.

Фото: ПФУ

Нагадаємо, що середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривні, або 16,5% — до 5385,25 гривні. Водночас офіційний рівень інфляції у країні торік становив близько 5%.

Пенсії українців у 2023 році

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічується 10,5 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становить трохи більше 5385 гривень.

Основне підвищення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації — з 1 березня.

Фото: ПФУ

Питома вага пенсіонерів за розміром пенсій розподілилася у процентному відношенні таким чином:

понад 10 000 гривень — 10,9%;

5001-10 000 гривень — 23,2%;

4001-5000 гривень — 14,9%;

3001-4000 гривень — 21,3%;

2001-3000 гривень — 29,1%;

до 2000 гривень — 0,6%.

Нагадаємо, люди похилого віку, у яких не буде 15 років стажу в 65 років, отримуватимуть соціальну допомогу замість пенсії.

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