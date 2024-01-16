Компенсацію за зруйноване житло видаватимуть по-новому: як зміниться "єВідновлення"

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації.

В Україні буде вдосконалено державну програму "єВідновлення". Зокрема, буде спрощено процедуру отримання компенсації. Про це 16 січня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави українського уряду, у програмі відбудуться такі зміни:

процедура припинення права власності на знищений об'єкт стане простішою;

взаємодія між міністерствами щодо обміну актуальною інформацією покращиться;

з'явиться чіткий алгоритм оскарження дій комісій;

буде оновлено порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового чи дачного будинку.

"Головна мета — усунути незручності та розбіжності, щоб максимально спростити шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі або будівництва житла", — сказав він.

Денис Шмигаль також розповів, що вже понад 35 тисяч українських родин, чиє майно було пошкоджено під час бойових дій, отримали від держави виплати на 3,2 мільярда гривень. Водночас громадяни зареєстрували понад 8 тисяч заявок на отримання компенсації за знищене майно.

"Згенеровано понад 2 тисячі житлових сертифікатів майже на 3,7 мільярда гривень. Понад 540 сертифікатів уже заброньовано і їхні власники скоро обзаведуться новим житлом", — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Державна програма "єВідновлення"

Зазначимо, що державна програма "єВідновлення", у межах якої населенню надають українці компенсацію в розмірі до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, запрацювала в травні 2023 року.

В останній місяць літа стартував новий етап "єВідновлення" і українцям дозволили подавати заяву на виплату компенсацій за зруйноване майно. До цього громадяни подавали заяву в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

Також парламент затвердив процедуру, за якою громадяни України отримують компенсацію за вже зроблений ремонт. Усе відбувається так:

людина подає заяву, вказавши будь-який відкритий рахунок українського банку;

комісія оцінює пошкодження, оглядає майно та фіксує виконані будівельні роботи;

за бажанням заявник може надати документи, що підтверджують проведення ремонту.

Як раніше повідомляв Фокус, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" житло заявника має відповідати чотирьом умовам.