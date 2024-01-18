50 млрд євро для України: Шмигаль анонсував зустріч з прем'єром Словаччини Фіцо

За словами очільника Кабміну, зустріч проведуть найближчими тижнями для обговорення нагальних питань та подолання перепон для реалізації Ukraine Facility.

Україна розраховує, що на саміті Європейської ради 1 лютого буде ухвалене рішення про виділення 50 мільярдів євро. Про це у Telegram написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, йдеться про фінансову підтримку за програмою Ukraine Facility, яка передбачає трансформацію України для вступу до ЄС.

Також Шмигаль заявив, що для обговорення питань та подолання можливих перепон для реалізації Ukraine Facility планується зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Варто додати, що у середині листопада Європарламент підтримав створення Ukraine Facility та виділити 50 мільярдів євро до 2027 року.

Фінансова підтримка повинна бути направлена на розвиток та відновлення економіки України. Також повідомлялося, що Україна розробить відповідну програму реформ і кроків для розбудови і модернізації.

Найбільше коштів за програмою будуть спрямовані на забезпечення макрофінансової стабільності – 75%. Ще 16% направлять на покриття ризиків у пріоритетні сектори. Зокрема, це дозволить залучити додаткові інвестиції у розмірі понад 30 млрд євро.

Зазначимо, що у грудні в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що очкують на завершення всіх потрібних юридичних процедур, для отримання фінансування у січні цього року.

Фінансова підтримка України

Поки що Україна не може отримати від ЄС допомогу у розмірі 50 млрд євро через накладання вето прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У грудні минулого року він заявляв, що до цього питання потрібно повернутися у 2024 році. Зазначалося, що до голосування про виділення коштів ЄС повернеться наприкінці січня.

На початку січня Угорщина висунула вимогу, після виконання якої була готова зняти вето. Зокрема, йшлося про щорічний перегляд фінансування. 12 січня іноземні журналісти писали, що Єврокомісія може піти на уступки.

Так, ЄС готовий надати Угорщині у 2025 році зупинити угоду з фінансування. Також йдеться про можливість проводити щорічно аудит виділеної допомоги Європейською комісією.

Тим часом Словаччина заявила, що підтримає вето Угорщини та думку Віктора Орбана про те, що підтримка України повинна відбуватися не за рахунок грошей із бюджетного блоку.

Нагадаємо, саміт, на якому голосуватимуть за виділення Україні 50 млрд євро відбудеться не у січні, як очікувалося, а 1 лютого. Зазначалося, що його перенесли, аби отримати більше часу для переконання Угорщини.