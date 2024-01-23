Пенсія в Україні: хто може отримати надбавку майже 1 тис. грн

Згідно із законодавством, розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, тобто 944,4 грн.

У 2024 році в Україні певні групи пенсіонерів мають можливість отримати щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Ця пільга доступна, зокрема, для тих пенсіонерів, яким виповнилося або перевалило за 80 років. Про це йдеться в Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб".

Так, отримати додаткову надбавку можуть такі категорії пенсіонерів:

досягли 80 років і старше;

які самостійно проживають;

які потребують постійного стороннього догляду за станом здоров'я;

які отримують пенсію за віком.

При цьому, якщо громадянин отримує пенсію, наприклад, по інвалідності, йому не буде надано право на зазначену додаткову допомогу. Для підтвердження необхідності постійного зовнішнього догляду потрібне надання документальних підтверджень і висновків лікарів.

Доплата до пенсії для осіб, які втратили працездатність, становить 40% від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року рівень прожиткового мінімуму збільшено до 2361 грн. Отже, починаючи із зазначеної дати, розмір відповідної доплати до пенсії зріс до 944,4 грн.

Нагадаємо, за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії проіндексують на 13%. Формула розрахунку величини індексації така: 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Також Фокус писав, що через затримку фінансової допомоги від країн-партнерів, уряд може не здійснити виплати пенсій і зарплат бюджетникам. Затримки можуть статися вже в лютому.