Сервіс OnlyFans заплатив в держбюджет України понад мільйон доларів

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що міжнародні компанії не чекають настання "граничного строку" та вже сплатили 86% нарахованих податків — 2,17 млрд гривень.

У четвертому кварталі 2023 року до українського бюджету надійшло 2,513 млрд грн від "податку на Google", що на 421 млн грн більше, ніж у попередньому кварталі. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування за IV квартал 2023 року", — йдеться у повідомленні.

За словами Гетьманцева, за підсумками кварталу ці компанії повинні перерахувати до бюджету 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та 34,4 млн доларів). У порівнянні з попереднім кварталом сума надходжень збільшилась на 421 млн грн.

Крім того, нардеп оприлюднив список найбільших платників податків за квартал. Йдеться про:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

Зокрема Гетманцев прокоментував й сплату податків від відомого сервісу OnlyFans.

"А для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1 273,0 тисяч", — зазначив він.

Глава комітету додав, що міжнародні компанії не чекають настання "граничного строку" та вже сплатили 86% нарахованих податків — 2,17 млрд гривень.

PornHub оштрафували за несплату податків

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев повідомляв, що не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. За ухилення сплати податку на Google PornHub оштрафували на 5543 доларів США.

Тоді, за його словами, сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тисячі доларів США.

Водночас, як наголошує Гетманцев, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 доларів США та відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади.

Нагадаємо, раніше російські медіа повідомляли, що на популярному сайті для дорослих PornHub з'явилася реклама російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Таким чином громадян намагаються залучити поїхати воювати в Україну.