Пенсія по інвалідності в Україні: чи зростуть виплати для III групи

Виплати передбачені на основі певних показників. Планується зростання надбавок й для звичайних пенсіонерів, яке залежить від розміру пенсії.

Індексація пенсій в Україні має відбутися з 1 березня. Громадяни з інвалідністю ІІІ групи також отримуватимуть виплати. Подробиці повідомив "24 канал".

Виплати, які залежать від розміру пенсій, теж зростуть. До них належать і пенсії по інвалідності.

Для громадян з інвалідністю ІІІ групою передбачено такі виплати на основі певних показників:

50% від пенсії за віком;

постраждалі внаслідок війни – 60% від суми грошового забезпечення;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року.

Передбачене зростання надбавок й для звичайних пенсіонерів. Це стосується українців, які отримують різні суми виплат.

Індексація пенсій у березні

Індексація пенсій в Україні має відбутися у березні. Розмір відповідного підвищення розраховується за спеціальною формулою. Половину від рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника росту заробітної плати. Зокрема, враховуються під час виплат й дані за останні три роки. Таким чином індексація в Україні очікується на рівні показника у 13%. Прожитковий мінімум та розмір мінімальної зарплати у 2023 році не переглядали.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, хто може отримати надбавку майже 1 тис. грн. Згідно з українським законодавством, розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, тобто 944,4 грн. Якщо громадянин отримує пенсію, наприклад, з інвалідності, йому не буде надано право на зазначену додаткову допомогу. Документальні підтвердження та висновки лікарів потрібні будуть у цьому разі.