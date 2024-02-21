За крок до торговельної війни. Що буде, якщо Україна заборонить імпорт польської молочки

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, Україна розглядає можливість заборони імпорту польської агропродукції. Такий крок багато вітчизняних фахівців вважають справедливим. Фокус з’ясував, чи спричинить обмеження молочного імпорту дефіцит і як це позначиться на цінах.

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордонів. Про це йдеться у матеріалі Forbes із посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Першочергово можуть обмежити або заборонити ввезення до України польських молочних продуктів і фруктів. Це одна з доволі великих статей польського експорту в Україну. "Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", — сказав виданню міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Він зазначив, що деталі обговорювати поки що зарано. Українська влада ще думає, які саме обмежувальні заходи будуть впроваджуватися. Ймовірно, що заборона фруктів та молочної продукції стане тільки першим кроком.

"Це тонка тема, поки коментувати нічого… Будемо вести активні переговори з польською стороною, і виходячи з їхньої результативності, прийматимемо рішення", — додав Сольський.

Протест польських фермерів на кордоні України Фото: Фото: Gettyimages

Імпорт зростає, експорт падає: що відбувається на ринку молочної продукції

"За декілька років до повномасштабного вторгнення імпорт масла в Україні зростав лише в окремі періоди. Однак традиційно Україна сама була великим експортером масла. Після повномасштабного вторгнення позиції масла у зовнішній торгівлі вітчизняною молочкою посилилися, зокрема у 2022-му році", — повідомила генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.

Вона також пояснила причини такого посилення. За словами Лавренюк, 2022 року значний вимушений відтік українців з країни та скорочення внутрішнього споживання свіжих молочних продуктів (тобто молоко питне, кефір, сметана, йогурт), а також істотні логістичні проблеми із поставками молочної продукції в торгівельні мережі змусили заводи збільшити обсяги виробництва біржових молочних продуктів, що мають тривалий термін складського зберігання: вершкового масла і сухого молока.

Доля експорту молочної продукції знижується Фото: Zaxid.net

"Завдяки сприятливій кон'юнктурі на зовнішньому ринку (починаючи з ІІ півріччя 2022 року в світі зростає попит на масло), всі складські запаси масла нашим виробникам вдалося успішно експортувати. Власне завдяки цьому галузь витримала найбільш шоковий 2022 рік", пояснила Ганна Лавренюк.

Зауважимо, що 2023-го частка масла у загальному імпорті молочних продуктів до України становила лише 6,3% (в перерахунку на молоко-сировину). І хоча були істотні втрати поголів'я корів та виробничих потужностей через війну, молочнотоварні ферми за підсумками 2023-го року спромоглися поставити на переробні заводи стільки ж молока-сировини, як у довоєнний 2021 рік.

"Відтак можемо стверджувати, що обмеження імпорту вершкового масла з Польщі не спричинить його дефіциту на поличках українських магазинів", — вважає експертка.

Обмеження імпорту молочних продуктів з Польщі не спричинить дефіцит для українського споживача Фото: pexels.com

Дійсно, про дефіцит наразі не йдеться. Проте зараз доля експорту молочної продукції знижується, тоді як імпорт молочки, зокрема вершкового масла, зростає. Про це кажуть цифри, надані Експертно-аналітичною службою Спілки молочних підприємств України. Зокрема, йдеться про те, що загальні обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами у січні-2024 ($36,9 млн) знизилися на 13,2% проти рівня грудня-2023 ($42,5 млн) та практично відповідали показнику листопада-2023 ($37,4 млн). Обсяги експорту молокопродуктів у січні-2024 ($12,6 млн) зменшилися проти рівня грудня-2023 ($13,5 млн) на 6,8 %. Крім того, вони були меншими за показник листопада-2023 на 3,6%.

"Обсяги експорту молокопродуктів у січні-2024 були найнижчими із березня 2022 року, першого повного місяця повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це стало наслідком впливу низки факторів, ключовим серед яких є втрата вітчизняною молочною продукцією цінової конкурентоспроможності через суттєве здорожчання молоко-сировини в останні місяці 2023 року, а також через блокування експорту з України агропродовольчої, в тому числі молочної, продукції. Як наслідок, вже четвертий місяць поспіль (жовтень-2023 – січень 2024) вартість імпорту молокопродуктів в Україну майже вдвічі перевищує вартість їх експорту з України", — йдеться у дослідженні.

За перший місяць 2024 року імпортери завезли більше масла на 55% порівняно з січнем 2023 року

За даними аналітиків, значне зниження показників експорту січня-2024 проти січня-2023 зафіксовано по такій позиції як "Масло вершкове" (у 3,4 рази). А от обсяги імпорту молокопродуктів у січні-2024 ($24,3 млн) зросли проти рівня січня-2023 більш як у півтора рази (на 55%). І тут значне збільшення обсягів імпорту зафіксовано по позиції "Масло вершкове" (у 13,6 разів) та "Сири усіх видів" (у 1,5 рази). Тобто за перший місяць 2024 року імпортери завезли більше масла на 55% порівняно з січнем 2023 року.

"Таким чином, внаслідок наявного дефіциту молоко-сировини та стрімкого здорожчання цін на неї в останні місяці 2023 року, Україна суттєво знизила обсяги експортної активності у січні 2024 року", — повідомляють у Спілці молочних підприємств України.

Імпорт вершкового масла зростає Фото: "Укрінформ"

Чи потрібні обмеження, або як Україні реагувати на блокаду польського кордону

За словами директорки АВМ, заява міністра Сольського про можливу заборону чи обмеження імпорту молочної продукції із Польщі до України є логічною та справедливою. Адже протести польських фермерів стають дедалі більш неконтрольованими та зухвалими, а відсутність будь-якої правової реакції польської поліції чи влади на грубе порушення міжнародного права змушують наших політиків займати жорсткішу позицію.

Водночас експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відкидає можливість заборони Україною польського продукту, проте попереджає про серйозну проблему із молоко-сировиною, яку Україна активно закуповує саме в Польщі.

"Не буде ніякої заборони. Ми не будемо воювати з поляками. На сьогоднішній момент це не більше, ніж попереджувальний захід. Це такий натяк на дзеркальні реакції. Поляки ж теж не заборонили українське масло. Вони лише блокують кордони. В нас, дійсно, склалася серйозна ситуація в умовах зростання ціни на молоко-сировину. І це впливає на ціну на український аграрний продукт. Найбільша проблема — те, що ми імпортуємо з Польщі, а ми з Польщі завозимо молоко-сировину і тверді сири", — пояснив економіст.

Він також висвітлив проблему із зменшенням обсягів вироблення молоко-сировини в Україні.

"Достатньо великий обсяг молоко-сировини виробляється у господарствах населення. Люди сьогодні різко зменшили загальний обсяг виробництва сировини через брак робочих рук. Ми ж розуміємо, що мобілізація жорстко пройшлася по селах, зменшилася загальна кількість людей, які реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Це, до речі, стосується і свиного м'яса, тому що дуже велика доля свинини вироблялася саме в домогосподарствах населення. Це і провокує зростання цін на молочні продукти. Скоріше за все, ми будемо мати зростання цін на молочну продукцію, поки тварин не переведуть на відкрите утримання. А це буде по погоді, десь в квітні. До квітня ми будемо мати зростання цін на продукцію молоковиробництва", — розповів Фокусу фахівець.

Українці різко зменшили загальний обсяг виробництва сировини через брак робочих рук Фото: Getty Images

Що далі: яких цін очікувати на молочні продукти в Україні

За словами Пендзина, зростання цін на молоко зараз відбувається не такимии стрімкими темпами, як на початку 2024 року. Але процес все ж таки триває.

"І це буде тривати. Зупинка зростання цін нас очікує в квітні. А зараз ми маємо зростання. Воно може трошки зменшилося, тому що в січні були свята — перед святами збільшується попит, зокрема, і на жири тваринного походження. Як наслідок, в січні зростання цін було вище. Але це не значить, що ціни зупинилися і почали відкат. Просто динаміка трошки зменшилася", — додав Пендзин.

Через блокування кордону підприємства не можуть вивезти на експорт масло, а значить, намагатимуться реалізувати всередині України

Однак наразі, якщо враховувати дані Спілки молочних підприємств України, у роздрібних мережах навряд чи будуть завищувати вартість масла. Адже через блокування кордону підприємства не можуть його вивезти на експорт, а значить, намагатимуться реалізувати всередині України. Тобто на різке подорожчання молочних продуктів наприкінця лютого та в березні розраховувати не варто, хоча зростання цін і буде відбуватися, зокрема, як вище зазначив Олег Пендзин, через певний дефіцит молоко-сировини, яку зараз надто складно завозити від постачальників з Польщі.

Тим часом, за даними Спілки молочних підприємств, індекс цін на молочну продукцію Global Dairy Trade (GDT) сповільнив темп, але зростає: на торгах 20 лютого він додав 0,5%. Зокрема, сухе знежирене молоко подорожчало на 1,3% – до $2788/тонна, а вершкове масло – на 0,1% до $6526/тонна.

Що ж стосується ціни молоко-сировини, то вона зростає з середини 2023 року. Як повідомили у Спілці молочних підприємств України, у другому півріччі минулого року ціни на молоко-сировину суттєво зросли – як у гривневому вираженні, так і у перерахунку на євро. У грудні вони перевищила рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні складали в середньому 11,6 грн/кг, тобто відбулося зростання на 30%. Таким чином, грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (€41,4/100 кг) є найвищим, як мінімум, за останні десять років.