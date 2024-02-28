Індексація пенсій в Україні: як зростуть виплати громадянам з 1 березня

У ПФУ пояснили, що приходити у відділення для перерахунку не потрібно — його проведуть на основі справ. До пенсій, які не зростуть після індексації, встановлять щомісячну доплату.

У Пенсійному фонді України розповіли, як зміняться розміри пенсій у зв’язку з запланованою на весну індексацією. Відповідна публікація з’явилась 27 лютого на урядовому порталі.

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій та підвищать мінімальні пенсії окремим віковим категоріям громадян, а також колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи з інвалідністю.

Коефіцієнтом індексації буде 1,0796. Перераховуватимуть пенсії, які були призначені до 31 грудня 2023 року включно. До пенсій, розмір яких після індексації не збільшиться, встановлять щомісячну доплату — 100 гривень.

Окрім того, передбачають такі додаткові гарантії:

пенсія громадян 65 та більше років, які не працюють та мають страховий стаж 35 (чоловіки) або 30 (жінки) років, не може бути нижчою за 3 370 гривень;

виплати пенсіонерам, які відсвяткували 80-річчя та мають страховий стаж 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки), не можуть бути нижчими за 3 370 гривень;

пенсія українців віком 70-80 років, які мають страховий стаж 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), не може бути нижчою за 3 240 гривень;

пенсіонерам, які відсвяткували 70-річчя та мають страховий стаж менш як 35 років (чоловіка) або 30 років (жінки), розраховують мінімальні виплати пропорційно до стажу, виходячи з 3 240 гривень;

пенсія громадян віку 75-80 років, які мають страховий стаж не менш як 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки), не може бути нижчою за 3 240 гривень;

виплати пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), особам з інвалідністю І групи не можуть бути нижчими за 2 980 гривень;

іншим пенсіонерам, які не працюють (незалежно від віку), виплачуватимуть не менше 2 725 гривень.

"Розмір збільшення пенсії в результаті вищезазначених перерахунків не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1500 гривень", — підкреслили у ПФУ.

Пресслужба додала, що перерахунок проведуть без звернень пенсіонерів — за матеріалами справ.

В OBOZREVATEL уточнили, що пенсії українців підвищать майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 гривень.

Середня пенсія має зрости з 5385 до 5717 гривень.

"Індексація враховує лише той розмір пенсії, що розрахований за формулою. Тобто якщо вам додатково підвищили виплати, наприклад, згідно з державними гарантіями, через додатковий стаж, доплати за будь-що, найімовірніше, цю "зайву" пенсію під час індексації враховано не буде", — пояснили у ЗМІ.

Тобто якщо пенсіонер, якому 65 та більше років, виконав норму за стажем, його мінімальний розмір пенсії становить 2 840 гривень. Якщо за розрахунками виплати становлять 2 700 гривень, держава все одно виплачує 2 840 гривень. Однак за індексації приблизно на 13% підвищать не повну пенсію (2 840), а її розрахунковий розмір (2 700).

Нагадаємо, навесні українці можуть отримати деякі надбавки до пенсій. Журналісти розібрались, хто може розраховувати на додаткові гроші.

У Мінсоцполітики попередили, що деяким пенсіонерам можуть призупинити виплати на картку.