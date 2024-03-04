Виплати для біженців у Польщі: як оформити допомогу українцям з інвалідністю
Фінансова підтримка надається незалежно від доходу, одержуваного у зв'язку з інвалідністю.
Українські біженці в Польщі можуть претендувати на нову фінансову підтримку. Але грошову допомогу виплатять не всім громадянам, а тільки одній категорії, йдеться на сайті польського Управління соціального страхування (ZUS).
Так, додаткові виплати в сусідній країні передбачені для українців з інвалідністю з реєстрацією в Польщі. Розмір виплати коливається від 600 до 4 тисяч злотих (від 5 729 гривень до 38 138 гривень).
Виплати від держави також передбачені:
- особам із громадянством країн Євросоюзу або легально зареєстрованим громадянам у Польщі, які мають дозвіл на офіційне працевлаштування в цій країні;
- громадянам із висновком WZON (комісія з оцінки інвалідності) про рівень потреби в підтримці — його визначають спеціальними балами.
Допомогу виплачують тим, кому поставили 70 балів. Градація по виплатах така:
- 87–100 балів — у 2024 році;
- 78–86 балів — у 2025 році;
- 70–77 балів — у 2026 році.
Українцям з інвалідністю, які мають від 70 балів, надали можливість оформляти виплати з 2024 року, а їхні опікуни можуть отримувати допомогу за догляд з кінця 2023 року. Бали впливають на розмір виплат, але розмір самої допомоги не залежить від доходу.
Як оформити допомогу
Для цього громадянам України в Польщі потрібно звернутися до комісії WZON і надати:
- листок непрацездатності людини з обмеженими фізичними можливостями;
- довідку про інвалідність.
Після цього потрібно буде подати заявку в ZUS в електронній формі:
- через електронні банкінги;
- на платформі електронних послуг ZUS;
Висновки WZON надаються не більше, ніж на сім років.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Польщі планують продовжити тимчасовий захист для українців до весни 2025 року. Водночас правила перебування для біженців хочуть змінити.
Так Фокус розповідав, що в деяких європейських країнах уже вводять нові правила підтримки біженців з України. Наприклад, в Ірландії планують знизити розміри виплат. А в Норвегії хочуть скасувати фінансову допомогу українцям, які відмовилися жити в центрах прийому біженців.