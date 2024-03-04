Зарплати зростають чи знижуються? У яких сферах українцям працювати найвигідніше

За даними Державної служби статистики, середня зарплата українців продовжує збільшуватися, але населення все ще заробляє менше, ніж до повномасштабної війни з Росією.

В Україні зберігається загальна тенденція зростання зарплат, яка розпочалася ще 2023 року. Оплата праці населення, попри війну та виклики для економіки, продовжує збільшуватися, і середня зарплата українців, як свідчать дані Держстату, становила 19 231 гривню.

Середня зарплата в Україні: хто заробляє найбільше

За даними держструктури, найвисокооплачуванішими в Україні є працівники у сфері "Інформація та телекомунікації". У представників цієї професії зарплата за місяць зросла на 23,3% і становить 41 326 гривень. Досить високі виплати також зафіксовані в таких сферах:

"Фінансова та страхова діяльність" — 37 477 гривень (зарплати зросли на 24%);

"Державне управління та оборона" — 28 516 гривень (плюс 12,2%);

"Професійна, наукова й технічна діяльність" — 25 860 гривень (+13%);

!Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" — 21 787 гривень (+18,8%);

"Промисловість" — 20 262 гривні (25,7%).

Небагато платять українцям, які працюють у сфері освіти. За даними Держстату, вони заробляють по 13,5 тисячі гривень щомісяця, їхні виплати збільшилися лише на 0,5).

Водночас, як зазначив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, середня зарплата в Україні в реальному вимірі (зі врахуванням інфляції) за 2023 рік залишається на 8,3% меншою, ніж до повномасштабної війни. У доларовому еквіваленті (за офіційним середнім курсом) середня зарплата була на 7,1% меншою (514 доларів і 477 доларів відповідно у 2021 і 2023 роках).

"Утім, ці втрати могли бути більшими. Утримання відносно низької інфляції під час війни дозволило мінімізувати втрати в реальних доходах. Досвід Балканських країн, які занурилися в гіперінфляційну спіраль під час війни, є найкращим нагадуванням, як це можливо", — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно в НБУ спрогнозували, як розвиватиметься ринок праці в Україні 2024 року. На думку аналітиків центробанку, українцям варто очікувати на нові зміни із зарплатами в поточному році. Також у Кабміні розповіли, які професії в Україні будуть дуже актуальними через п'ять років.