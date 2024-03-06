У торговельній суперечці Польщі та України вже є переможець: це не союзники, а Путін, — Politico

Як зазначають журналісти, Варшава блокує свого союзника, Київ, купуючи сільськогосподарську продукцію у ворога — Москви.

Протести польських фермерів і тих, хто долучився до них на польсько-українському кордоні, насправді вбили клин між двома союзниками — Польщею та Україною. Про це пише Politico.

Крім того, ця ситуація поставила перед прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який назвав себе найбільшим союзником Києва у війні проти російської агресії, незручну дилему.

Так, минулого тижня польський глава уряду заявив, що розгляне можливість національного законодавства про заборону російського і білоруського імпорту, оскільки вони, як і українські товари, дестабілізують ринки Польщі та ЄС. У понеділок, 4 березня, як вважають експерти видання, він відступився, оголосивши, що замість цього домагатиметься заборони на рівні всього ЄС.

"Незворотливі дії польського прем'єр-міністра змушують експертів і міжнародне співтовариство замислитися, чи справді він знає, як придушити заворушення фермерів, чи просто підливає олії у вогонь", — ставить запитання Politico.

Насамперед, як вважають експерти видання, немає жодних доказів, які б підтверджували твердження Туска про те, що в бідах польських фермерів винен російський (або навіть український) імпорт. Нещодавно інша країна ЄС — Латвія — наполягала на загальноблоковій забороні на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії, але зазнала невдачі після того, як інші країни ЄС заявили, що це буде занадто дорого.

Як вважає Якуб Оліпра, старший економіст Credit Agricole Bank Polska, Туск робить усі ці заяви просто для того, щоб "показати фермерам, що щось робиться". Насправді, підкреслює він, вони не мають жодного практичного значення.

І поки Туск зазнає невдачі, гнів польських фермерів, які в середу, 6 березня, проводять масштабний протест у столиці, поглиблює розкол між Варшавою і Києвом, а єдиним переможцем цієї торгової війни, на думку аналітиків Politico, є президент Росії Володимир Путін.

"Саме так він продукує міць Росії як провідного світового експортера зерна і використовує її для ізоляції України", — підкреслює видання.

Гібридна війна Росії

Попри існуючу заборону на імпорт українського зерна, польські фермери все ще продовжують блокувати різні прикордонні переходи, переконані, що товари їхнього східного сусіда все ще потрапляють до країни. Днями вони заявили, що така блокада збережеться до 30 квітня, хоча їхні вимоги частково виконані.

На думку аналітиків Politico, Туск дозволяє їм робити це, одночасно займаючись переговорами всередині своєї правлячої коаліції та з ЄС щодо вивільнення мільярдів "заморожених" фондів стимулювання. При цьому, за словами інсайдерів видання, він не забуває про сільських жителів країни як про свій електорат із вирішальними голосами на весняних регіональних виборах.

Натомість польські фермери буквально минулого тижня поширили свій протест на кордон із Литвою, заявивши, що українське зерно вирушає до прибалтійської країни, де його перейменовують і відправляють далі до Польщі в обхід національної заборони.

Високопоставлені литовські чиновники припустили, що протестувальники можуть бути пішаками в гібридній війні, яку Путін веде з метою розпалити конфлікт між Україною та її західними союзниками.

"Спроба заявити, що Литву якимось чином використовують в якійсь зерновій каруселі, дуже схожа на спроби Кремля налаштувати один проти одного двох найбільших прихильників України", — заявила прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте.

Габріеліус Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, закликав польський уряд проявити розсудливість і намовити протестуючих фермерів.

"Очевидно, це нагадує якісь гібридні операції, які інтенсивно експлуатуються російською пропагандою. Я сподіваюся, що наші партнери в Польщі бачать це так само, як і ми, і ми зробимо все можливе, щоб не допустити ескалації ситуації", — заявив він.

Думка експертів ринку

Російські виробники зерна нещодавно похвалилися, що 2023 року вони подвоїли свій експорт до ЄС і збираються зібрати ще один рекордний урожай. Як стверджують експерти ринку, РФ використовує свій істотний експорт для зниження міжнародних цін на зерно, що, своєю чергою, призвело до того, що ціни в ЄС впали до найнижчого рівня з 2020 року.

"Це зробило для польських фермерів менш вигідним продавати власне зерно. Однак замість того, щоб звинувачувати Москву, вони спрямували свій гнів на Київ", — робить висновок Politico.

На думку експертів, у будь-якому разі ембарго на російські товари — так само, як існуюче на українську агропродукцію, яке впроваджено попереднім польським урядом та яке збереглося з приходом Туска до влади, — не полегшить їхнє становище, оскільки обсяги, які надходять до Польщі, надто малі, щоб вони могли спричиняти проблеми на ринку.

"Це дуже короткострокове рішення, яке гасить частину вогню, але давайте не забуватимемо, де його джерело", — наголосив Якуб Оліпра з Credit Agricole Bank Polska, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну, яке виявило крайню вразливість сільськогосподарського сектору Польщі перед іноземною конкуренцією через десятиліття політичної зневаги та відсутності структурних реформ.

На думку Пшемислава Блажеєвського, брокера по сільськогосподарських товарах у BST Brokers, замість того, щоб дозволити протестувальникам спрямувати свій гнів на Україну, Туску та його уряду було б краще шукати прагматичніші рішення, як-от поліпшення інфраструктури та забезпечення вигідніших контрактів для фермерів.

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Єжи Плєва, колишній високопосадовець, а нині експерт Team Europe Direct, пішов ще далі, стверджуючи, що лідери протесту відверто брехали фермерам.

"Лідери протесту нав'язали версію, яка не має нічого спільного з реальністю", — наголосив він телеканалу TVP.

Тим часом 5 березня стало відомо, що поляки планують блокувати україно-польський кордон до 30 квітня. Фермери продовжують домагатися скасування "зеленої угоди" і введення ембарго на агропродукцію з України.