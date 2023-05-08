Десерт без випічки: рецепт вафельного рулету з кокосовим кремом та желе

Такий десерт не вимагає клопоту з тістом, а виходить не гіршим за складні страви.

Якщо ви ласун або хочете порадувати смачним десертом своїх рідних, пропонуємо приготувати простий, але неймовірно смачний рулет із вафель з кокосовим кремом. Ніжний аромат і не менш дивовижний смак цієї страви припаде до душі всім, хто ъъ спробує. Своїми рецептами цього десерту поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Рулет із вафель з кокосовим кремом.

Інгредієнти:

вафлі квадратні – 4 листки;

желе (галаретка чи інше) – 2 пачки.

Для крему:

крекер коричневий -1 пачка;

вода – 500 мл;

какао – 50 г;

цукор – 200 г.

Для кокосового крему:

кокосова стружка – 100 г;

молоко кип'ячене -100-120 мл;

цукрова пудра – 100 г;

вершкове масло – 300 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати желе. Для цього необхідно розвести його у гарячій воді, використавши 300 мл води (а не як зазначено на упаковці). Тоді воно буде більш пружним. Розлити у форми і відправити в холодильник, краще на всю ніч.

Наступний етап – приготування кокосового крему. Молоко нагріти та гарячим влити його в кокосову стружку. Залишити набрякати й остигати до кімнатної температури. Перед нанесенням на вафлі збити масло з цукровою пудрою, додати туди ж запарену стружку, перемішати.

Далі готуємо шоколадний крем. Налити воду в посуд з товстим дном, додати цукор і какао, довести до кипіння, помішуючи. У цей час додати подрібнений крекер, перемішати. Швидко (гарячим) нанести на вафлі, не доходячи до краю сантиметр. Дати крему трохи охолонути і викласти зверху кокосовий крем. Потім на край викласти смужкою желе і загорнути щільно в рулет. Незмащений край вафель промокнути окропом. Готові рулети години на дві відправити в холодильник, при подачі нарізати на порції.

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