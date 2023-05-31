Смачний та корисний салат "Баварський": простий рецепт страви на вечерю
Такий салат підійде для тих, хто слідкує за своєю фігурою.
Якщо хочеться на вечерю чогось смачного і в той же час легенького, щоб не перевантажувати шлунок перед сном, рекомендуємо приготувати салат "Баварський", в основі якого дієтичне та корисне м'ясо індички. Відсутність майонезу робить цю страву ще кориснішою, тому вона підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Рецептом поділилися у блозі "Рецепти щодня".
Салат "Баварський"
Інгредієнти:
- грудка індички – 200 г;
- твердий сир – 70 г;
- великий помідор – 1 шт;
- житній хліб – 2 шматочки;
- зубчик часнику;
- пучок зелені.
Для заправки:
- сметана – 1 ст. л;
- гірчиця – 1 ч. л.
- соєвий соус – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Грудку індички (сиру) порізати на тонкі скибочки і посмажити до готовності на сухій сковороді по три хвилини з кожного боку. Нарізати великими кубиками сир та помідор. Підсушити хліб на сковороді, натерти часником і скоринки розрізати на кубики, це сухарики для салату. Зелень дрібно порубати. Усі інгредієнти скласти у салатник. Насамкінець зробити заправку, додати її до інших продуктів, і все ретельно перемішати.
Раніше Фокус писав, як приготувати батон у духовці у рукаві.