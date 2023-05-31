Смачний та корисний салат "Баварський": простий рецепт страви на вечерю

Такий салат підійде для тих, хто слідкує за своєю фігурою.

Якщо хочеться на вечерю чогось смачного і в той же час легенького, щоб не перевантажувати шлунок перед сном, рекомендуємо приготувати салат "Баварський", в основі якого дієтичне та корисне м'ясо індички. Відсутність майонезу робить цю страву ще кориснішою, тому вона підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Рецептом поділилися у блозі "Рецепти щодня".

Салат "Баварський"

Інгредієнти:

грудка індички – 200 г;

твердий сир – 70 г;

великий помідор – 1 шт;

житній хліб – 2 шматочки;

зубчик часнику;

пучок зелені.

Для заправки:

сметана – 1 ст. л;

гірчиця – 1 ч. л.

соєвий соус – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Грудку індички (сиру) порізати на тонкі скибочки і посмажити до готовності на сухій сковороді по три хвилини з кожного боку. Нарізати великими кубиками сир та помідор. Підсушити хліб на сковороді, натерти часником і скоринки розрізати на кубики, це сухарики для салату. Зелень дрібно порубати. Усі інгредієнти скласти у салатник. Насамкінець зробити заправку, додати її до інших продуктів, і все ретельно перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати батон у духовці у рукаві.