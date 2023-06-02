Східний настрій. Рецепт турецького салату з помідорами та хлібом

У цьому салаті багато овочів та м'яти.

Турецька кухня славиться великою кількістю овочів та оригінальними приправами. Наприклад, там часто додають до салатів свіжу м'яту, що трохи незвично.

Але смак виходить чарівним. Фокус розповість, як приготувати дуже літній салат зі свіжими овочами та приправами.

Турецький салат з помідорами, хлібом та м'ятою

Інгредієнти:

4 великі помідори;

1/2 склянки оливок без кісточок;

1/4 червоної цибулі;

2 столові ложки свіжої м'яти;

4 скибочки бездріжджового хліба;

1/4 склянки оливкової олії;

сік 1/2 лимона;

сіль та перець до свого смаку.

Помідори наріжте кубиками та покладіть у велику миску.

Оливки розріжте навпіл і додайте до помідорів.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями та додайте в миску.

М'яту наріжте та посипте нею овочі зверху.

Хліб наріжте невеликими шматочками і підсушіть у духовці, на сковороді або тостері до золотистої скоринки.

У невеликій каструльці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

Полийте салат гарячою заправкою та перемішайте.

Викладіть салат на велику тацю і прикрасьте шматочками хліба.

Якщо вам подобається східна кухня, спробуйте приготувати йорданську страву мансаф. Вона схожа на плов, тому що готується на основі рису та баранини. А ще у мансафі дуже багато спецій.