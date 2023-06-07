Усього три інгредієнти. Простий рецепт морозива з матча

Якщо не брати до уваги час на заморожування, на приготування цього морозива піде всього 10 хвилин.

Багато хто любить десерти зі смаком зеленого японського чаю матчу. Матча зазвичай продають у вигляді порошку, і в Японії його збивають віночком, щоб приготувати освіжаючий напій.

Зараз із матчу готують лате, десерти, тістечка, млинці та, звичайно, морозиво. І його можна приготувати самостійно.

Відомий фуд-блогер Олена, яка пише під ніком maslom_wgoru, поділилася рецептом цих ласощів.

Морозиво з матчу

Інгредієнти:

0,5 л вершків жирністю 33%;

200 г згущеного молока;

2 ч. л. порошок матчу.

Усі інгредієнти мають бути охолодженими. Миску охолодіть теж, просто поставте її в морозилку на 20-30 хв. І візьміть миску з високими бортами, тому що при збиванні вершки можуть розлітатися на всі боки.

Перелийте вершки в холодну миску і збивайте до загусання. Головне, не перестаратися і не почати збивати масло.

Потроху додавайте згущене молоко і продовжуйте збивати. Наприкінці додайте порошок матчу та добре розмішайте.

Перелийте у форму та поставте в морозилку. Замерзатиме морозиво близько п'яти годин. Але час залежить від потужності морозилки та розміру форми. Щоб швидше замерзло, можна розлити морозиво у менші ємності.

Готове морозиво можна полити розтопленим шоколадом, прикрасити фруктами або свіжими ягодами. А якщо вам не подобається матча, то можна додати порошок какао, ванільний екстракт, шматочки фруктів і приготувати морозиво на свій смак.

Якщо вам хочеться літніх десертів, спробуйте приготувати торт "Сангрія". Це чудовий бісквітний торт з ягідним ніжним кремом. Його особливість у тому, що коржі просочуються солодкою сангрією. А залишки завжди можна випити з льодом та скибочками апельсина, як її подають в Іспанії.