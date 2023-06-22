Поживно, корисно і смачно: скумбрія в гірчичному соусі

Під час подачі скумбрію можна порізати на порційні шматочки і додати соус.

Про користь скумбрії сказано чимало. Нагадаємо, що вона легко засвоюється організмом і є чудовим джерелом білка, містить велику кількість фосфору, йоду, кальцію, калію, натрію, магнію, цинку, фтору, нікотинову кислоту та вітамін D, які також є важливим чинником оздоровлення кісток і нервової системи та сприяє засвоєнню. Усього 100 грамів цієї риби містять до половини денної норми білка. На відміну від насичених жирів тваринного походження, ненасичені жири з риби вважаються найбільш корисними. На думку вчених, саме жирні кислоти сімейства Омега-3, що містяться в рибі, сприяють запобіганню серцево-судинним захворюванням, зменшують ризик утворення тромбів у судинах, а також сприяють поліпшенню кровотоку в капілярах.

Саме тому скумбрія обов'язково має бути в меню. Благо, рецептів її приготування найрізноманітнішими способами — величезна кількість. Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю рибу в гірчичному соусі за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Скумбрія в гірчичному соусі

Інгредієнти:

скумбрія — 1 шт.

ріпчаста цибуля — половина;

йогурт грецький — 1 ст. л;

соєвий соус — 1,5 ст. л.

гірчиця — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Скумбрію порізати на шматки й очистити від нутрощів. Добре вимити й обсушити паперовим рушником. Очищену ріпчасту цибулю нарізати півкільцями.

Для приготування соусу змішати йогурт, соєвий соус і гірчицю, при цьому сіль додавати не треба. Маса має вийти однорідною.

До скумбрії додати цибулю, приготований гірчичний соус, добре перемішати і залишити маринуватися хвилин на 20.

Замариновану скумбрію разом із цибулею перекласти у форму для запікання. Запікати рибу в розігрітій до 170 градусів духовці 20-30 хвилин до готовності і легкого рум'янцю.

Раніше Фокус писав, як у домашніх умовах засолити скумбрію .