Найкраще до чаю: рецепт апельсинового пирога
Після того, як пиріг буде готовий, не варто відразу виймати його з форми. Нехай він охолоне в ній.
Пиріг до чаю з апельсиновим смаком — найкраще рішення для тих, хто хоче потішити себе чимось смачним або здивувати гостей. На його приготування піде не так вже й багато часу, а результат захопить. Пропонуємо приготувати цей десерт за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Апельсиновий пиріг
Інгредієнти:
- яйця — 5 ш;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- розпушувач -1 ч. л;
- апельсин — 1 шт.
Спосіб приготування:
Для початку необхідно підготувати начинку. Для цього апельсинову цедру потрібно натерти на крупній тертці. Ножем зрізати білу частину, щоб залишилася м'якоть, яку слід нарізати на невеликі шматочки.
У глибоку миску розбити яйця, додати цукор, все збити міксером. Ввести просіяне борошно, акуратно перемішати. Додати розпушувач. Тісто має вийти схожим на густу сметану.
У готове тісто додати апельсинову цедру і шматочки апельсина, знову все добре перемішати.
Форму для випічки застелити пергаментом, вилити тісто. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
Готовий пиріг залишити застигати у формі на 15 хвилин. Потім вийняти його з форми, присипати цукровою пудрою і прикрасити цедрою апельсина.
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