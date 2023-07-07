Картопляна запіканка з сиром і часником: рецепт простої та ситної вечері

На приготування запіканки піде не більше однієї години.

Якщо у вас у холодильнику залишилося трохи сиру і яєць, а також кілограм картоплі, саме час приготувати дуже смачну і ситну картопляну запіканку, яка урізноманітнює меню і стане чудовим варіантом для обіду або вечері. Готується вона просто, якщо слідувати рецепту з блогу "Рецепти кожен день", і страва виходить дуже апетитною.

Запіканка з тертої картоплі з сиром і часником

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

сир твердий — 150 г;

яйце — 2-3 шт.

часник — 2-3 зубчики;

майонез — 3-4 ст. л;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити та промити, потім обсушити на паперовому рушнику. Твердий сир натерти на тертці.

Половину сиру та одне яйце добре перемішати. Ця суміш потрібна для того, щоб поливати запіканку зверху, щоб на ee поверхні утворилася золотиста скоринка.

Решту сиру змішати з майонезом, подрібненим часником і двома яйцями і знову все добре перемішати.

Картоплю натерти на тертці. Змішати її з сумішшю яєць, сиру та майонезу. Добре перемішати. У форму для запікання, змащену олією, викласти спочатку картопляну суміш, потім налити зверху суміш сиру та яєць. Запікати в духовці 40 хвилин за температури 180 градусів.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний картопляний салат.