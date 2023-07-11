Пиріг із листкового тіста з куркою та сиром: смачно, ситно і швидко

Пиріг однаково смачний як у теплому, так і в холодному вигляді.

Нежирний пиріг із листкового тіста з куркою та сиром — ідеальна страва для тих, хто любить смачно поїсти, але боїться набрати зайві кілограми. Вона швидко готується, виходить дуже апетитною і з'їдається за лічені хвилини. Рекомендуємо приготувати цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Листковий пиріг із куркою та сиром

Інгредієнти:

листкове тісто бездріжджове — 500 г;

відварене куряче філе — 250 г;

сир твердий — 150 г;

цибуля — 150 г;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

зелень — за бажанням;

яйце — для змащування;

білий кунжут — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Готове тісто розморозити при кімнатній температурі. Цибулю почистити, нарізати півкільцями й обсмажити на олії до м'якості.

Сир натерти на крупній тертці. Куряче філе відварити до готовності та розібрати на волокна.

У глибокому посуді змішати курку, цибулю, сир, додати зелень, сіль, перець і перемішати.

Пласт тіста розкачати в прямокутник. Викласти в середину начинку.

Вільні краї тіста нарізати косими смужками завширшки 1-1,5 сантиметра. Починаючи зверху, загорнути смужки на начинку, по черзі праворуч, потім ліворуч, заплести косу.

Змастити пиріг яйцем, посипати кунжутом і випікати в попередньо розігрітій до 180-190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотистого кольору.

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