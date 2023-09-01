Дуже смачна страва з найпростіших продуктів: рецепт пасти з беконом і цукіні

Якщо у вас багато цукіні та кабачків, то спробуйте приготувати цю оригінальну страву.

Паста, або макарони з кабачками та беконом — це швидкий і простий рецепт страви для всієї родини.

Вона готується за 30 хвилин. Інгредієнти, з яких складається ця перша страва, — це кабачки і бекон, нарізані невеликими кубиками і підсмажені на сковороді з невеликою кількістю чебрецю для надання аромату. На кулінарному сайті Cucchiaio цю страву називають "простою, але з характером".

А вершкового смаку додає проволоне — твердий нежирний італійський сир із коров'ячого молока. Ви можете використовувати копчений сулугуні, якщо проволне не дістати.

Паста з кабачками та беконом

Інгредієнти:

240 г коротких макаронів (на кшталт пенне);

2-3 кабачки;

1 товста скибочка бекону;

2-3 гілочки чебрецю;

1 зубчик часнику;

50 г копченого сиру;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати пасту з кабачками та беконом, спочатку вимийте кабачки та розріжте їх уздовж на 4 часточки, потім на товсті скибочки і, нарешті, поріжте кубиками. Візьміть бекон і наріжте такими ж шматочками, як і кабачки.

На пательні з антипригарним покриттям обсмажте бекон із зубчиком часнику та кількома гілочками чебрецю, щоб він став хрустким, але не надто сухим. Видаліть бекон і часник та обсмажте кабачки на тій самій пательні, щоб надати їм аромату.

Тим часом закип'ятіть каструлю з підсоленою водою, щоб приготувати макарони. Коли макарони стануть аль денте, злийте воду, залишивши трохи води, в якій вони варилися. І змішайте макарони з кабачками на сковорідці. На цьому етапі додайте тертий копчений сир і кілька столових ложок води, яка залишилася від варіння макаронів, щоб вийшов вершковий соус. Нарешті, додайте хрусткий бекон, трохи олії та мелений перець. Подавайте пасту на стіл.

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