Бісквіт "П'ятихвилинка": найпростіший рецепт пишного і смачного десерту
Торт "П'ятихвилинка", як випливає з назви, — це дуже швидкий у приготуванні десерт, дуже простий і просто приголомшливий на смак.
Якщо ви любите бісквіти і вам подобаються прості та швидкі рецепти з недорогих продуктів, то спробуйте приготувати цей ніжний бісквіт.
Він настільки простий у приготуванні, що з цим рецептом впораються навіть діти. Тож якщо хочете долучити їх до кулінарії — це ваш шанс. Рецептом бісквіта поділилися на сайті Misya.
Зазначені інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см.
Це базовий рецепт, який ви можете доповнити на власний смак: додати лимону цедру замість апельсинової, приправити тісто корицею, або додати в тісто шоколадну стружку, або сухофрукти. Словом, це чудовий рецепт для кулінарів-початківців.
Усі інгредієнти змішуються протягом п'яти хвилин — звідси й назва. Але випічка займе ще півгодини.
Бісквіт "П'ятихвилинка"
Інгредієнти:
2 яйця;
200 г цукру;
60 мл соняшникової олії без запаху;
200 г борошна;
100 мл молока;
1 пакетик розпушувача;
1 щіпка солі;
терта цедра 1 апельсина;
1 чайна ложка ванільної есенції;
150 мл гарячої води;
цукрова пудра.
Змішайте всі інгредієнти (крім води) в мисці та перемішайте дерев'яною ложкою, не збиваючи. Наприкінці додайте гарячу воду і знову перемішайте.
Вилийте тісто у форму, застелену пергаментним папером, і випікайте в розігрітій духовці за температури 180 градусів.
Випікайте близько 30 хвилин, потім дістаньте з духовки і дайте охолонути, перш ніж виймати з форми.
Дайте повністю охолонути, потім посипте цукровою пудрою і подавайте до чаю.
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