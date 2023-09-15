Запіканка з баклажанів під сиром: рецепт смачної середземноморської страви
Баклажани готуються на грилі без олії, що робить страву більш дієтичною.
Баклажани під пармезаном на грилі — це полегшений варіант класичного домашнього рецепта. У цьому варіанті баклажани готуються на грилі, а не смажаться в олії, що робить страву легшою, але при цьому не менш смачною.
Запіканка з баклажанів може стати чудовою основною стравою з ідеальним середземноморським смаком. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Запіканка з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани — 8 штук;
- часник — 1 зубчик;
- твердий сир — 400 г;
- сир пекоріно — 100 г;
- сир Парміджано Реджано — 200 г;
- томатне пюре — 1,5 л;
- базилік, оливкова олія, червона цибуля.
Щоб приготувати баклажани під пармезаном на грилі, почніть із приготування томатного соусу: вимийте, почистіть, наріжте кубиками цибулю і часник та обсмажте їх у чотирьох столових ложках оливкової олії першого холодного віджиму.
Коли вони підрум'яняться, додаємо томатне пюре і готуємо, поки соус не стане густим. Нарешті, посоліть і додайте кілька нарізаного свіжого листя базиліку, потім вимкніть вогонь і відставте соус убік.
Тепер займіться баклажанами: обріжте кінчики, вимийте і наріжте вздовж скибочками завтовшки близько 1 см, використовуючи слайсер, якщо він у вас є, щоб отримати правильніші скибочки однакової товщини (якщо у вас його немає, скористайтеся мандоліною або ножем).
Добре розігрійте гриль-сковороду з антипригарним покриттям і підсмажте баклажани близько 10 хвилин.
Потім змастіть форму для випічки з антипригарним покриттям оливковою олією і покладіть на дно перший шар зі скибочок баклажанів, розташовуючи їх поруч, злегка внахлест. Рівномірно полийте баклажани ще томатним соусом.
Посипте баклажани пармезаном і пекоріно і нарешті покриваємо баклажани скибочками твердого сиру.
Після того, як ви склали перший шар, продовжуйте виконувати ту саму процедуру для наступних шарів, поки інгредієнти не будуть витрачені: закінчіть шаром баклажанів.
Останній шар має складатися тільки з томатного соусу і тертого пармезану. Наприкінці збризніть олією і запікайте баклажани в духовці за температури 180 градусів.
Баклажани з пармезаном на грилі готові: перед подачею дайте запіканці постояти щонайменше 10 хвилин, щоб вона трохи ущільнилася, і її було легше розрізати та подавати.
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