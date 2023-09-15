Баклажани на зиму: рецепт дуже простої та смачної заготовки
Приготовані таким способом баклажани мають дуже насичений смак і неймовірний аромат.
Смачних баклажанів взимку багато не буває, тому, поки ще є запаси домашніх свіжих овочів, рекомендуємо приготувати смачнючу заготівлю з ними, щоб узимку тішити себе й рідних смачною добавкою до гарніру чи намазкою на хліб. Як приготувати такі апетитні баклажани, розповіли в кулінарному блозі "Домашня консервація".
Баклажани на зиму
Інгредієнти:
- баклажани — 1 кг;
- солодкий болгарський перець — 400 г;
- олія рослинна — 100 г;
- часник — 1 головка;
- перець гіркий — 1 шт;
- сіль за смаком;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування:
Баклажани помити, видалити хвостики і порізати середніми кубиками. Добре посолити й залишити на дві години, щоб пішла гіркота. Перекрутіть на м'ясорубці солодкий болгарський перець, часник і гіркий перець. Влити оцет і олію, перемішати. Баклажани відтиснути й обсмажити на олії протягом 15-20 хвилин до злегка рум'яної скоринки. Суміш із перцю і часнику вилити в глибоку каструлю, довести до кипіння, прокип'ятити п'ять хвилин. Додати туди ж обсмажені баклажани. Посолити за смаком, всипати цукор, перемішати і прокип'ятити ще протягом 10 хвилин, помішуючи. Розкласти баклажани по стерилізованих сухих банках, закатати кришками й укутати до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани по-корейськи.