Баклажани, перці та помідори: рецепт смачного овочевого рагу на вечерю

Це дуже проста страва, яку можна їсти теплою, або холодною, а ще вона підходить для вегетаріанців.

Це проста, ситна і дуже смачна страва, в якій усі овочі віддають свої аромати. Цим рагу можна доповнити будь-яку м'ясну страву, або ж його можна їсти просто так, зі свіжим хлібом, або тонким лавашем. Фокус розповість, як його приготувати.

Тушковані баклажани з овочами

Інгредієнти:

Баклажани — 400 г;

Болгарський перець — 200 г;

Помідори — 400 г;

Цибуля — 70 г;

Морква — 130 г;

Рослинна олія

Часник, зелень, сіль.

Морквину, цибулю та часник очистіть. Болгарський перець розріжте навпіл, видаліть насіння і плодоніжку.

Готуватися овочі будуть одночасно, тож краще їх одразу нарізати і підготувати. Цибулю наріжте півкільцями, перець — смужками. Якщо хочете, щоб рагу було яскравим, виберіть різнокольорові солодкі перці. Моркву натріть на великій тертці, або наріжте соломкою.

Баклажани наріжте брусочками. Помідори наріжте часточками.

У глибокій сковорідці розігрійте невелику кількість рослинної олії. Спочатку відправте обсмажуватися перець, моркву та цибулю. Помішуючи, готуйте на сильному вогні кілька хвилин.

Далі до обсмажених овочів додайте баклажани та помідори.

Злегка посоліть, усе перемішайте, накрийте сковорідку кришкою. Вогонь зменшіть і тушкуйте овочі близько півгодини. Помідори дадуть сік і рагу не підгоратиме. Через п'ять хвилин відкрийте кришку і перевірте, чи вистачає рідини. Якщо ні, додайте ще помідорів.

У цей момент треба додати дрібно нарізаний часник і побільше зелені на свій смак. Чудово підходять петрушка та базилік. Перемішайте рагу і залиште з відкритою кришкою на 5 хвилин. Страва готова.

Якщо любите баклажани, спробуйте приготувати смачну заготовку на зиму з томатами.