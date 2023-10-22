Швидко і поживно: рецепт коржів із фаршем і картоплею (відео)

Такі коржі можна подавати з соусом зі сметани, часнику, зелені та солі.

Тости, млинці та брускети з якою-небудь намазкою — традиційні страви, які багато господинь готують як перекус. Якщо ж хочеться чогось новенького і ситного, рекомендуємо приготувати коржі з м'ясом та картоплею за рецептом кулінарної блогерки Крістіни.

Коржі з фаршем і картоплею

Інгредієнти:

фарш (будь-який) — 250 г;

картопля — 1 шт.;

цибуля зелена — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець, паприка — до смаку;

листкове тісто бездріжджове — 2 коржі;

борошно — для розкочування;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо начинку. Для цього необхідно змішати фарш, натерту картоплю, зелену цибулю, дрібно порубану, і спеції. Коржі листкового тіста склеїти і злегка розкачати. Розподілити начинку тонким шаром по тісту, після чого закрутити в рулет і нарізати.

Стіл присипати борошном, і кожен шматок розкачати в корж якомога тонше, не забуваючи посипати борошном.

Обсмажити кожен коржик на сковорідці з рослинною олією з обох боків до рум'яності. Можна викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Такі коржі можна подавати із соусом зі сметани, часнику, зелені та солі, виходить дуже смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати коржі на газованій воді за 30 хвилин.