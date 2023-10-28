Грибна солянка: рецепт смачної заготовки на зиму

Із зазначеної в рецепті кількості продуктів виходить близько шести літрів солянки.

Тепла і дощова погода — мрія будь-якого грибника, тому на вихідних багато хто піде в ліс на тихе полювання. Якщо грибів назбирається більше, ніж зазвичай, рекомендуємо зробити запас на зиму та приготувати смачнючу грибну солянку за рецептом із блогу "Домашня консервація". Така страва прикрасить будь-який стіл і виходить дуже апетитною.

Грибна солянка

Інгредієнти:

помідори — 2 кг (або томатна паста 300-400 г);

капуста — 1,5 кг;

морква — 1,5 кг;

цибуля — 1,5 кг;

болгарський перець — 0,5 кг;

гриби — 1 кг;

сіль — 3 ст. л;

гострий перець — 1 стручок.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити й почистити. Помідори пропустити через м'ясорубку, моркву натерти на великій тертці, капусту нашаткувати, цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — соломкою, заздалегідь очистивши його від насіння. Гострий перець порізати дрібними шматочками. Гриби почистити та порізати.

Овочі та гриби скласти в посуд із товстим дном, додати сіль, тушкувати під закритою кришкою хвилин 40-60. За 10 хвилин до готовності покласти чайну ложку чорного перцю горошком і штук шість лаврових листочків.

У готову солянку влити столову ложку оцтової есенції, ретельно перемішати і тушкувати ще кілька хвилин. Гарячою солянку розкласти в чисті стерилізовані банки і закатати. Банки перевернути, укутати й залишити до повного охолодження, після чого винести їх у темне й холодне місце.

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно шість літрів солянки.

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