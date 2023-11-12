Цвітна капуста, запечена з соусом бешамель: найкращий спосіб приготувати корисний овоч

Капуста, приготована таким способом, буквально тане в роті та зберігає в собі максимум корисних речовин.

Користь цвітної капусти складно переоцінити, особливо в осінньо-зимовий період, коли організм потребує вітамінів і мікроелементів. До складу цього овоча входять цінний білок (2,5 г на 100 г) і харчові волокна (2 г на 100 г), які стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту, сприяють виведенню з організму токсинів, важких металів і холестерину, а також захищають кишечник від розвитку онкологічних захворювань. Тому в раціоні обов'язково має бути цвітна капуста, і ми пропонуємо приготувати її за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Запечена з соусом бешамель і сиром, така капуста не залишить байдужими нікого.

Цвітна капуста, запечена з соусом бешамель і сиром

Інгредієнти:

капуста цвітна;

молоко – 250 мл;

масло вершкове – 20 г;

борошно – 20 г;

сир твердий – 50 г;

майонез – 1 ст. л;

часник – 1 зубчик;

сіль;

мускатний горіх.

Спосіб приготування:

Цвітну капусту опустити в каструлю з окропом і проварити п'ять хвилин, щоб можна було легко розділити її на гілочки.

Для соусу розігріти в посуді з товстим дном на маленькому вогні вершкове масло, додати борошно, перемішати. Додати 200 мл молока, добре перемішати вінчиком. Вилити решту молока, додати дрібку солі та трохи мускатного горіха.

Викласти у форму, застелену пергаментом, капусту, посолити, полити соусом і викласти сирну масу. Для її приготування необхідно змішати сир, натертий на крупну тертку, майонез і пропущений через прес часник.

Відправити все в духовку, попередньо розігріту до 220 градусів, на 10 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати піцу на коржі з цвітної капусти.