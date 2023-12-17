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Фарширована куряча грудка з беконом у духовці: рецепт святкової страви

Тетяна Ковальчук
Фото: Taste | Куряча грудка з журавлиною та фісташками

Святкова страва ресторанного рівня, з приготуванням якої впорається кожен. Куряче філе чудово підходить для експериментів із різними начинками.

Запечена куряча грудка за цим рецептом виходить дуже соковитою та ніжною. Страва підійде і для святкового столу. Трохи паприки додасть солодкості скоринці та насиченого кольору, а начинка з журавлини та фісташок — оригінального смаку. Рецептом поділилася кулінарка Мішель Саутен, повідомляє Taste.

Інгредієнти

  • 55 г коричневого цукру;
  • 1 чайна ложка солодкої паприки;
  • 6 філе курячої грудки;
  • 12 скибочок бекону.

Журавлинна начинка:

  • 25 г (1/2 склянки) панірувальних сухарів;
  • 40 г (1/4 склянки) сушеної журавлини, крупно нарізаної;
  • 40 г (1/4 склянки) цілих ядер фісташок, крупно нарізаних;
  • 1/4 склянки нарізаного свіжого листя петрушки;
  • 2 столові ложки нарізаного свіжого листя шавлії;
  • 50 г вершкового масла, розтопленого.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200C/180C з конвекцією. Застеліть деко папером для випічки. Змішайте коричневий цукор і паприку в невеликій мисці.

Крок 2. Для приготування начинки змішайте в мисці панірувальні сухарі, журавлину, фісташки, петрушку, шавлію і топлене масло до однорідної маси.

Крок 3. За допомогою невеликого гострого ножа зробіть у кожній курячій грудці глибокий горизонтальний надріз, щоб вийшла кишеня (не прорізайте її до кінця). Заповніть журавлинною сумішшю.

Крок 4. Оберніть кожну курячу грудку двома шматочками бекону і покладіть на застелене папером деко. Посипте зверху цукром. Запікайте 30 хвилин або до повної готовності курки.

Примітка: журавлину можна замінити курагою або родзинками, а фісташки — волоськими горіхами або горіхами пекан.

Раніше Фокус писав, як приготувати рис з овочами та куркою в духовці. Овочі можна змінювати на свій смак: додавати консервовану кукурудзу або заморожені овочі.