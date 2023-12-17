Фарширована куряча грудка з беконом у духовці: рецепт святкової страви

Святкова страва ресторанного рівня, з приготуванням якої впорається кожен. Куряче філе чудово підходить для експериментів із різними начинками.

Запечена куряча грудка за цим рецептом виходить дуже соковитою та ніжною. Страва підійде і для святкового столу. Трохи паприки додасть солодкості скоринці та насиченого кольору, а начинка з журавлини та фісташок — оригінального смаку. Рецептом поділилася кулінарка Мішель Саутен, повідомляє Taste.

Інгредієнти

55 г коричневого цукру;

1 чайна ложка солодкої паприки;

6 філе курячої грудки;

12 скибочок бекону.

Журавлинна начинка:

25 г (1/2 склянки) панірувальних сухарів;

40 г (1/4 склянки) сушеної журавлини, крупно нарізаної;

40 г (1/4 склянки) цілих ядер фісташок, крупно нарізаних;

1/4 склянки нарізаного свіжого листя петрушки;

2 столові ложки нарізаного свіжого листя шавлії;

50 г вершкового масла, розтопленого.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200C/180C з конвекцією. Застеліть деко папером для випічки. Змішайте коричневий цукор і паприку в невеликій мисці.

Крок 2. Для приготування начинки змішайте в мисці панірувальні сухарі, журавлину, фісташки, петрушку, шавлію і топлене масло до однорідної маси.

Крок 3. За допомогою невеликого гострого ножа зробіть у кожній курячій грудці глибокий горизонтальний надріз, щоб вийшла кишеня (не прорізайте її до кінця). Заповніть журавлинною сумішшю.

Крок 4. Оберніть кожну курячу грудку двома шматочками бекону і покладіть на застелене папером деко. Посипте зверху цукром. Запікайте 30 хвилин або до повної готовності курки.

Примітка: журавлину можна замінити курагою або родзинками, а фісташки — волоськими горіхами або горіхами пекан.

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