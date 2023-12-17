Фарширована куряча грудка з беконом у духовці: рецепт святкової страви
Святкова страва ресторанного рівня, з приготуванням якої впорається кожен. Куряче філе чудово підходить для експериментів із різними начинками.
Запечена куряча грудка за цим рецептом виходить дуже соковитою та ніжною. Страва підійде і для святкового столу. Трохи паприки додасть солодкості скоринці та насиченого кольору, а начинка з журавлини та фісташок — оригінального смаку. Рецептом поділилася кулінарка Мішель Саутен, повідомляє Taste.
Інгредієнти
- 55 г коричневого цукру;
- 1 чайна ложка солодкої паприки;
- 6 філе курячої грудки;
- 12 скибочок бекону.
Журавлинна начинка:
- 25 г (1/2 склянки) панірувальних сухарів;
- 40 г (1/4 склянки) сушеної журавлини, крупно нарізаної;
- 40 г (1/4 склянки) цілих ядер фісташок, крупно нарізаних;
- 1/4 склянки нарізаного свіжого листя петрушки;
- 2 столові ложки нарізаного свіжого листя шавлії;
- 50 г вершкового масла, розтопленого.
Приготування
Крок 1. Розігрійте духовку до 200C/180C з конвекцією. Застеліть деко папером для випічки. Змішайте коричневий цукор і паприку в невеликій мисці.
Крок 2. Для приготування начинки змішайте в мисці панірувальні сухарі, журавлину, фісташки, петрушку, шавлію і топлене масло до однорідної маси.
Крок 3. За допомогою невеликого гострого ножа зробіть у кожній курячій грудці глибокий горизонтальний надріз, щоб вийшла кишеня (не прорізайте її до кінця). Заповніть журавлинною сумішшю.
Крок 4. Оберніть кожну курячу грудку двома шматочками бекону і покладіть на застелене папером деко. Посипте зверху цукром. Запікайте 30 хвилин або до повної готовності курки.
Примітка: журавлину можна замінити курагою або родзинками, а фісташки — волоськими горіхами або горіхами пекан.
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