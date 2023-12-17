Брускетта з помідорами та авокадо: рецепт легкої та свіжої закуски

Брускетта — це італійська закуска, яку традиційно подають перед основними стравами.

У цьому рецепті брускети використовується чудова основа з підсмаженого хліба та оливкової олії, а також свіжі помідори чері, трохи авокадо і приправи, повідомляє The Modernproper.

Інгредієнти

1 багет, нарізаний по діагоналі скибочками завтовшки 2,5 см;

¼ склянки оливкової олії екстра-класу;

1 чайна ложка часникового порошку;

600 г помідорів чері, розрізаних навпіл і очищених від насіння;

1 столова ложка білого бальзамічного оцту;

3 зубчики часнику, подрібнених;

2 авокадо;

1 чайна ложка лимонного соку;

¼ чашки свіжого подрібненого базиліка;

½ чайної ложки морської солі;

¼ чайної ложки меленого чорного перцю.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до температури 200°С. Змастіть один бік кожної скибочки хліба оливковою олією і посипте часниковим порошком. Розкладіть скибочки змащеним олією боком догори на деко з бортиками. Посмажте до золотистого кольору, 3-4 хвилини.

Крок 2. У невеликій мисці змішайте оливкову олію з помідорами, бальзамічним оцтом і половиною подрібненого часнику. Відкладіть убік, щоб смаки змішалися.

Крок 3. У середній мисці розімніть авокадо. Додайте лимонний сік, часник, що залишився, половину базиліка, сіль і перець.

Крок 4. Намажте кожну скибочку підсмаженого багета 1-2 столовими ложками суміші авокадо. Зверху рівномірно розподіліть помідори. Під час подавання посипте базиліком, що залишився, і сіллю.

Також ви можете приготувати гарячі бутерброди з французьким хлібом. Гарячі бутерброди з різними начинками — це найпростіший спосіб швидко приготувати велику кількість смачного перекусу.