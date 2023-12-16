Спагеті "Путтанеска": проста і смачна вечеря від легендарного Марко Черветті
"Путтанеска" — так називають класичний томатний соус, який італійці додають до пасти. Традиційно його готують з анчоусів, оливок і каперсів.
Паста "Путтанеска" має доволі пікантну історію походження. Вважається, що так готувати спагеті стали в середині ХХ століття неаполітанські куртизанки, які використовували консервовані продукти, щоб не витрачати зайвий час на приготування їжі. Тому цю страву в Італії називають "пастою легкої поведінки". Це рецепт спагеті "Путтанеска" придумав бренд-шеф Fozzy Group Марко Черветті, пише кулінарний сайт Shuba.
Інгредієнти
- спагеті — 150 г;
- томати — 225 г;
- часник — 2 зубки;
- маслини без кісточки — 25 г;
- оливки — 25 г;
- каперси — 25 г;
- анчоуси — 30 г;
- чилі червоний перець — 10 г;
- орегано — 0,5 г;
- олія оливкова — 20 мл.
Приготування
Крок 1
Налийте воду в каструлю та поставте її на вогонь і додайте сіль. Після того як вода закипіла, зваріть у ній спагеті до стану "аль денте".
Крок 2
Очистіть і дрібно наріжте часник, томати, чилі, оливки та маслини.
Крок 3
Обсмажте на олії анчоуси, часник і перець. Через 5-10 хвилин додайте каперси, оливки та маслини. Після цього введіть томати. Тушкуйте соус ще близько 10 хвилин, додайте в нього зелень.
Крок 4
Помістіть спагеті в сковороду з соусом і ретельно все перемішайте.
Шикарна вечеря від легендарного італійського шеф-кухаря готова. Приємного апетиту!
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