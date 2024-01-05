Грушево-шоколадний торт: рецепт смачної випічки

Торт із грушами та шоколадом — це приголомшливий десерт. І його дуже просто приготувати.

Торт із грушами та шоколадом — це дуже ніжний та ароматний десерт, приготування якого не потребує багато часу. Одразу після того, як він охолов, його можна покрити ганашем із темного шоколаду і прикрасити тонкими скибочками груші, висушеними в духовці. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di Pepe Rosa.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.

Грушево-шоколадний торт

Інгредієнти:

200 г борошна;

50 г крохмалю;

180 г цукру;

3 яйця;

250 г маскарпоне;

2 груші зі щільною м'якоттю;

1 пакетик розпушувача;

1 чайна ложка кориці.

Для ганаша:

150 г чорного шоколаду 80%;

200 мл вершків.

Для декору:

2 груші;

цукрова пудра.

Збийте цукор із маскарпоне до отримання пінистої суміші. Додайте по одному яйця, потім борошно з просіяним крохмалем і розпушувачем. Продовжуйте збивати протягом кількох хвилин, потім додайте дві нарізані кубиками груші, попередньо очищені від шкірки та серцевини. Нарешті додайте корицю. Вилийте суміш у форму, застелену папером для випічки.

Випікати за температури 170° у гарячій духовці приблизно 50 хвилин.

Дайте пирогу охолонути, потім дістаньте його з форми. І приготуйте шоколадний ганаш. Нагрійте вершки, потім вилийте їх на частково розтоплений шоколад і ретельно перемішайте, поки не отримаєте гладку й однорідну суміш.

Дайте шоколадному ганашу охолонути протягом кількох хвилин, перш ніж покривати ним торт.

А щоб прикрасити торт, очистіть дві груші, наріжте їх тонкими скибочками і покладіть на деко, застелене папером для випічки і посипане цукровою пудрою.

Запікайте за температури 180° приблизно 15 хвилин. Рідина піде, і скибочки ідеально підійдуть для декору.

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