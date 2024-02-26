Салат "Восторг": покроковий рецепт ситного м'ясного салату

Це смачний листковий салат, який виходить настільки смачним, що буквально викликає сльози щастя. І його просто приготувати.

Цей салат вийде навіть у кулінарів-початківців. Він готується за лічені хвилини, а на смак такий гарний, що викликає захват. Найчастіше в цю страву додають курку: її можна як відварити, так і запекти. Проте існують й інші варіанти — з телятиною, яловичиною та навіть із відвареною свининою. Вид м'яса ви можете обрати за власним бажанням. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Салат "Захват"

Інгредієнти:

філе курячої грудки — 250-300 г;

консервовані печериці — 300 г;

морква по-корейськи — 200 г;

три яйця;

твердий сир — 100 г;

майонез;

одна салатна цибулина;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль, зелень для прикраси.

Замаринуйте цибулю в оцті. Тонко наріжте цибулину півкільцями та покладіть у невелику миску, додайте сіль, цукор, яблучний оцет, добре перемішайте та відставте на деякий час убік.

Відваріть яйця круто. Курячу грудку теж відваріть або запечіть заздалегідь, щоб вона встигла охолонути. Наріжте м'ясо кубиками або розділіть його на волокна.

Консервовані печериці відкиньте на друшляк і обсушіть паперовим рушником. Наріжте гриби. І злегка наріжте моркву по-корейськи. Сир натріть на дрібній тертці.

Збирайте салат, спочатку викладіть куряче м'ясо, потім мариновану цибулю, трохи змастіть майонезом. Слідом викладіть шар печериць, нарізані яйця та моркву по-корейськи. Кожен шар змащуйте майонезом.

Закінчіть шаром тертого сиру і прикрасьте дрібно нарізаним кропом. Дайте салату постояти протягом години в холодильнику і подавайте на стіл.

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