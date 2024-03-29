Найсмачніші маринади для грилю: топ-з найкращіх рецептів

Якщо вже готуєтесь до сезону шашлику та грилю, то вже слід підбирати смачні рецепти. Це маринади для м'яса та птиці.

Ці маринади ідеально підходять до різних видів м'яса. І на грилі воно виходить дуже смачним. Пам'ятайте, що чим довше м'ясо стоїть в маринаді, тим ніжнішим воно буде. Мінімальний час для маринування курятини — дві години, свинини — 4 години, а яловичини — 6 годин. Рецептом поділились на сайті ВВС.

Рум'яні реберця

Інгредієнти:

свинячі ребра — 1 кг;

пиво світле — 500 мл;

сіль, перець до смаку.

Реберця помийте, наріжте на порційні шматки. Залийте пивом, посоліть та поперчіть. І залиште у маринаді. Потім смажте на грилі.

Ніжна телятина, або яловичина

Інгредієнти:

телятина — 1 кг;

оливкова олія — 5 ст. л.;

розмарин свіжий або сухий — 2 ст. л.;

прованські трави — 1 ст. л.;

сіль, перець до смаку;

масло вершкове.

Для ніжного стейка з телятини обирайте якісну вирізку або готові стейки. Змішайте оливкову олію, розмарин, прованські трави і перець, але не соліть. Обмастіть маринадом телятину і залиште у теплі. А потім смажте на грилі. Готове ще тепле м'ясо порційно загорнути у фольгу, зверху викладіть кубик вершкового масла та посоліть.

Смачна курка

Інгредієнти:

курячі гомілки — 10 шт;

мед — 2 ст. л.;

гірчиця — 2 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сік половинки лимона;

кориця – дрібка;

Курячі гомілки помийте та обсушіть серветкою. Для маринаду змішайте усі інгредієнти та вичавіть часник. Обмастіть курку маринадом. Потім смажте на грилі.

Засмажені на грилі м'ясо найкраще смакують зі свіжими овочами та овочами на грилі та соусами на ваш смак.

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