Лимонний тірамісу: рецепт найніжнішого десерту з новим смаком

На відміну від обічеого тірамісу цей десерт має більш яскравий цитрусовий смак.

Любителі класичного тірамісу напевно оцінять цей десерт з лимонним смаком. Як його приготувати, детально розповіла і показала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Спробуйте зробити його і ви та здивуйте своїх близьких неймовірною і смачною стравою до чаю та кави.

Лимонне тірамісу

Інгредієнти:

печиво савоярді — 400 г.

Для просочення:

лимонний сік — 100 мл;

вода — 200 мл;

цукор — 100 г;

цедра одного лимона.

Для лимонного курду:

жовтки — 6 шт;

цукор — 100 г;

лимонний сік — 150 мл;

крохмаль — 1 ч. л. (без гірки);

масло — 75 гр.

Для крему:

маскарпоне — 250 г;

вершки (від 30%) — 250 мл;

цукрова пудра — 50 г.

Загалом для тірамісу знадобиться 3-4 великих лимони. Для десерту краще взяти форму приблизно 20 на 25 см.

Спосіб приготування:

З одного лимона зняти цедру, не зачіпаючи білої частини. Лимони очистити, перебити їх у блендері та процідити через сито.

Для просочення воду, лимонний сік, цукор, цедру довести до кипіння і проварити 2-3 хвилини. Процідити і дати охолонути.

Для курду в каструлю викласти жовтки, додати цукор, перемішати, влити сік, додати крохмаль, перемішати. На середньому вогні, постійно помішуючи, довести до кипіння і загустіння. Якщо будуть грудочки, перетерти через сито. Додати вершкове масло, перемішати. Накрити плівкою в контакт, остудити.

Для крему злегка збити холодні вершки, додати пудру, ще раз збити. Викласти маскарпоне і збити крем до пишності.

Далі викласти шарами у форму: змочене в просоченні печиво савоярді, половина крему, половина курду, знову шар просоченого печива, крем, курд. Дати настоятися кілька годин і можна пригощатися.

Читайте далі:

Для святкового настрою: бісквітний рулет Тірамісу

Найніжніший десерт: рецепт тірамісу з лимоном

Божественно смачний десерт: рецепт персикового тірамісу