"Ймовірність ядерного удару — 3-5%": експерт прокоментував побоювання Заходу

На сьогодні ймовірність застосування Росією ядерної зброї вкрай мала, але якщо Кремль все ж таки зважиться на удар, то він буде демонстративним. Таку думку висловив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що якщо Росія наважиться завдати ядерного удару, то він буде демонстративним. Обов'язково в ясну погоду, поряд із якимсь населеним пунктом, можливо в промзоні — щоб якнайбільше людей стали свідками "грибу". Про це він розповів у коментарі Фокусу.

Як вважає Їжак, такий удар буде схожий на вибух у порту Бейрута у 2020 році, коли вибухнули 2750 тонн аміачної селітри.

"Російські пропагандисти й сам Путін, говорячи про ядерний удар, малюють перед нами картинку з Хіросіми та Нагасакі, але ні — насправді все це виглядатиме як у Бейруті. Головне в такому демонстративному ударі — велика кількість глядачів. Це необхідно, щоб залякати і Україну, і Захід", — вважає експерт.

На його думку, застосування Росією ядерної зброї на цей момент залишається на рівні 3-5% ймовірності. І поки Путін не віддав наказ про здійснення демонстративного удару, Україні не варто навіть підіймати розмови про те, щоб мати на своїй території атомні бомби. Для того, щоб контролювати таку зброю, потрібна певна зрілість політичної системи в самій країні. Якщо цього немає, то ядерна зброя піде не на користь, а лише на шкоду. На думку експерта, Україна до такої відповідальності наразі не готова.

Їжак вважає, що чудовою відповіддю на демонстративний ядерний удар стане постачання Україні 1000 ракет ATACMS. Це буде набагато корисніше, ніж ядерна програма, яка ніяк не зупинить РФ, а ще більше підбадьорить Путіна в його діях, упевнений експерт.

За словами співрозмовника Фокуса, західні партнери не дозволять Україні мати свою ядерну зброю, але теоретично, якби США захотіли, то на нашій території могли б розмістити водневу бомбу B61, налаштовану під сучасні винищувачі F-35 або інший носій — наприклад, європейський Eurofighter Typhoon.

"Але зараз навіть Польща не може отримати ядерний арсенал, тому що в США не бачать необхідності в цьому. Тож для нас питання отримання ядерних боєголовок постане лише після завдання РФ першого удару", — каже експерт.

Україна може і самостійно створити ядерну зброю, але якщо Київ піде на такий крок, виступивши проти політичної волі своїх партнерів, то ризикує опинитися в одній компанії з Іраном та Північною Кореєю.

"Звичайно, Україна може наплювати на всі заборони та почати створювати ядерну бомбу, зараз це вже не така проблема, як було в 50-60-х роках, але в такому разі українці в найближчі 20 років житимуть як у Північній Кореї", — впевнений експерт.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко запропонував створити в Україні свою ядерну зброю. Така реакція політика була після заяви Джо Байдена про реальні ризики ядерного удару.