Обхід із півдня й удар по тилах: звільнення Андріївки може обвалити оборону ЗС РФ біля Бахмута

Українські бійці розбили 72-гу окрему мотострілецьку бригаду РФ, отримавши можливість для активних штурмів і подальшого наступу. Тепер стоїть завдання вийти за Бахмут і пройтися по тилах ворожої армії на Донецькому або Луганському напрямках, вважають опитані Фокусом військові аналітики.

Андріївка перейшла під контроль української армії, 3-тя окрема штурмова бригада (ОШБр) розбила 72-гу окрему мотострілецьку бригаду армії РФ.

Військові провели блискавичну операцію й оточили російський гарнізон: українська бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів і майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами та великою кількістю техніки.

"На сьогодні бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях. Про конкретні цифри 200-х, 300-х противника та інші цікаві деталі операції — згодом", — поінформувала бригада.

Звільнення Андріївки відкриває шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і забезпечить успіх подальшого наступу, зауважили в 3-й ОШБр.

Генштаб ЗСУ вранці 15 вересня офіційно підтвердив звільнення від окупантів Андріївки Донецької області. Українські бійці мали частковий успіх у районі Кліщіївки, а на Бахмутському напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки.

Про звільнення Андріївки поспішила заявити 14 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр. Пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади відразу спростувала ці дані, заявивши, що відомості про звільнення населеного пункту не відповідають дійсності. Станом на 14 вересня в районах Кліщіївки та Андріївки велися серйозні та важкі бої.

Що дає звільнення Андріївки?

Андріївка впливала на стабільність позицій ЗС РФ у районі на південь від Бахмута, вважає військовий експерт і екскомандувач аеромобільних десантно-штурмових військ України Іван Якубець .

"У разі подальшого наступу на цьому напрямку оборона росіян біля Бахмута може обвалитися. Який населений пункт зараз важливіший — Андріївка чи Курдюмівка, важко сказати. Після звільнення Кліщіївки говорити про оточення Бахмута все ж буде рано", — пояснив він ситуацію.

Бахмутський напрямок важкий як для ЗСУ, так і для ворога

На думку військового, ЗСУ створюють усі умови для вогневого ураження логістичних шляхів ЗС РФ на південь від Бахмута. Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук вважає Бахмутський напрямок важким як для ЗСУ, так і для ворога, оскільки росіяни обороняються на зруйнованих позиціях.

Якщо ЗСУ обійдуть Бахмут з півдня, з'явиться шанс для розрізного удару між Лиманським, Луганським і Донецькими угрупованнями ворога. Росіяни це розуміють і намагаються триматися до останнього, коментує експерт.

"Навіть коли на півдні окупантам важко, вони перекидають резерви не з Бахмутського напрямку, а з Куп'янсько-Лиманського. Трикутник Кліщіївка-Курдюмівка-Андріївка веде до тактичного оточення росіян, тому сили ЗСУ там і зосередилися", — сказав Лакійчук Фокусу.

ЗСУ зайдуть по флангах у Бахмут

Головне стратегічне завдання ЗСУ — витіснити ворога за річку Бахмутка і далі по флангах зайти в Бахмут, додає офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров .

За його словами, внаслідок успішних боїв за Андріївку українські бійці отримають багато трофейної техніки росіян. Ліквідація 72-ї окремої мотострілецької бригади фактично важлива, адже це боєздатна частина, яка стояла південніше Бахмута.

"ЗСУ отримали можливість проводити активні штурми. Воювати в самому Бахмуті нераціонально, місто розбите, будівлі перетворилися на шматки бетону. Треба вийти за Бахмут, адже це важлива транспортна розв'язка. Ворог намагався його захопити, щоб рухатися на Слов'янськ і Краматорськ. А якщо ми його захопимо, то пройдемо по тилах у Донецькому чи Луганському напрямках", — пояснив Фокусу Крамаров.

Крім 72-ї ОМБр, місяць тому росіяни перекинули резерви для утримання контрнаступу на Кліщіївку. Коли ЗСУ отримали касетні боєприпаси, ці резерви дуже швидко зникли, зауважив експерт.

"ЗС РФ тоді не змогли вивести десантно-штурмові підрозділи, щоб їх перекинути на південь. Тепер стоїть питання про 25-ту армію РФ, яка заходить на Луганський напрямок. Ймовірно, її частини направлять під Бахмут", — підсумував військовий.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України внаслідок успішного штурму зайняли частину селища Опитне в Бахмутському районі, а також просунулися в районі Новомайорського.

Фокус раніше писав про можливу оперативну паузу на фронті. ЗС РФ намагатимуться зупинити повномасштабне вторгнення в Україну на 4-5 місяців, упевнений радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.