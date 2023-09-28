Zolfaghar летить на 700 км. Як вплинуть на війну в Україні балістичні ракети з Ірану

Іран міг значно наростити арсенал балістичних і крилатих ракет за час великої війни Росії з Україною. Обмеження ООН на продаж іранського озброєння закінчується 18 жовтня, а Москві терміново треба поповнити виснажені резерви. Протидіяти балістиці вкрай складно, на це здатні комплекси типу Patriot PAC 3 і SAMP/T, яких в Україні не так багато.

Росія близька до укладення з Іраном угоди про продаж безпілотників і ракет. Американський Інститут вивчення війни (ISW) з'ясував, що домовленість може відбутися після 18 жовтня, коли закінчиться термін дії обмежень ООН на іранське озброєння.

Резолюція 2231 Радбезу ООН забороняє іншим державам отримувати від Ірану озброєння, пов'язане з ядерною діяльністю. Це стосується балістичних і крилатих ракет.

Явною ознакою швидкого надходження іранського озброєння аналітики вважають зустріч 20 вересня командувача Військово-повітряними силами Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Амір-Алі Хаджизаде з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Вони перевіряли іранський арсенал безпілотників, ракет і протиповітряної оборони.

Хаджизаде показав міністру крилату ракету Paveh, балістичні ракети Ababil і Fateh, нову пускову установку для дронів-камікадзе Shahed-136 та іншу військову техніку.

Міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Аштіані 5 вересня заявив про готовність Тегерана розвивати оборонні та стратегічні відносини з усіма незалежними і союзницькими країнами після закінчення терміну дії санкцій.

Американські та британські чиновники попередили, що Росія збирається купити ракети в Ірану, щоб поповнити власні виснажені резерви. Співробітники української та ізраїльської розвідок вважають, що Росію насамперед цікавлять балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar з дальністю ураження цілей 300 кілометрів і більше.

Іран воює з Ізраїлем: чому Росія не отримає багато ракет

Іранські ракетні можливості не настільки величезні, щоб викликати занепокоєння, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Малоймовірно, що Москва отримає навіть 100 штук ракет типу Fateh-110 або Zolfaghar, вважає він.

"Натомість Росії доведеться запропонувати Ірану таке, щоб їх зацікавило в боротьбі з Ізраїлем. Можлива передача незначної кількості ракет, щоб не зашкодити власним запасам і обороноздатності. Усі ці аналоги радянських розробок ми бачили. Гарного в ініціативах Ірану, звісно, мало", — оцінив він проблему.

В Україні є можливості збивати ці ракети, все залежить від розташування установок ППО Patriot та інших систем захисту від крилатих ракет. Протидіяти балістичним ракетам можуть тільки комплекси з протиракетними можливостями, наприклад Patriot PAC 3 і SAMP/T.

Набагато більше Іран може поставити Росії ударних дронів, адже їхня вартість не перевищує 100 тисяч доларів. Ракети — дороге задоволення, її собівартість починається від 1 млн доларів, продовжив Нарожний.

Ракети Fateh-110 і Zolfaghar — короткі характеристики

Fateh-110 — це фактично іранська копія радянської ракети 9М21 для комплексу "Луна-М". Fateh-110 в останній четвертій версії має максимальну дальність польоту до 300 км, розмір її бойової частини до 650 кг. Zolfaghar летить максимум на 700 км, а вага її бойової частини — 580 кг.

Військовий портал Defense Express зазначає, що за час великої війни Росії з Україною, Іран міг створити додаткові запаси балістичних і крилатих ракет.

Ракета Zolfaghar вражає цілі на відстані до 700 кілометрів

"Якщо твердження ISW правильне, то їхнє постачання може бути досить об'ємним через наявний запас. Питання точності ракет — напевно останнє, що цікавить Москву. Найімовірніше, для точкових ударів їх використовувати не можна, а це означає ймовірну терористичну ціль у вигляді атак по великих населених пунктах", — вказують фахівці.

Нагадаємо, іранський КВІР нещодавно заявив про успішне виведення на орбіту нового військового супутника Nour-3. Обладнання дасть змогу гвардійцям "задовольнити потреби в розвідці", заявив командувач КВІР Хоссейн Саламі.

Британське видання The Guardian 27 вересня писало про пропозицію України країнам Заходу бити ракетами по заводах, які випускають дрони Shahed в Ірані, Сирії та Росії.