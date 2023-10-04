Гроші пішли на бруківку: Кличко лякає зривом опалювального сезону в Києві, що чекає городян

Столичні чиновники скаржаться, що їм не компенсували різницю в тарифах на тепло і водопостачання. Сума, за їхніми підрахунками, перевищує десяту частину прогнозованого бюджету міста в 60 мільярдів гривень. У деяких районах досі не розв'язали проблеми з проривом труб узимку, тому готовність столиці до холодів викликає питання.

Київська влада закликає уряд погасити 6,8 млрд гривень боргу перед столицею з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Мер Києва Віталій Кличко попередив про загрозу зриву опалювального сезону.

Градоначальник вважає ситуацію дуже серйозною. Загалом по країні, сума боргу з компенсації різниці становить 36 мільярдів гривень.

"Місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тоді як зросла вартість усіх складових тарифу. Теплопідприємства працюють із шаленими збитками. Не може місто самостійно перекривати такі колосальні кошти", — заявив Кличко.

Верховна Рада готується проголосувати за можливе вилучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного. Йдеться про надходження від податку на доходи фізичних осіб, зазначив у спілкуванні з Фокусом депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

Депутат каже, що фактично це основна стаття доходів столичного бюджету. Якщо до цього додати невиплату грошей за компенсаціями різниці в тарифах на тепло і воду, у бюджеті міста утворюється велика діра.

"Ясно, що на життєдіяльність міста це сильно вплине. Ступінь катастрофи залежить від низки факторів, але Києву життя явно не полегшать. Хочу додати, що компенсація різниці в тарифах за тепло і воду закладалася під спецпрограми. Ми ще не знаємо, якої шкоди енергооб'єктам столиці завдасть російська армія ракетними обстрілами", — пояснив він ситуацію.

Близько 2 млрд гривень із бюджету вже витрачено на ремонт пошкоджених будівель у Києві внаслідок обстрілів ЗС РФ, а скільки ще доведеться витрачати, незрозуміло. Прогнозований бюджет столиці — 60 мільярдів, додав Ємець.

"Гроші на бруківку і тротуари є": наскільки сильна проблема з теплом і водою в Києві?

Катастрофічної ситуації з опаленням немає, а проблеми з різницею в тарифах і боргами існують не тільки в Києві, вважає перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко .

Нардеп радить керівникам не нагнітати паніку в суспільстві у воєнний час погрозами зриву опалювального сезону.

"Проблема з'явилася кілька років по тому після підписання сумнозвісного меморандуму (Кабмін у лютому 2021 року підписав меморандум із головами великих міст України, який дозволив не підвищувати тарифи в опалювальному сезоні, — ред). Але говорити, що невиплата компенсації різниці в тарифах зірве опалювальний сезон і люди будуть у холоді сидіти — це, м'яко кажучи, перебільшення", — пояснив політик Фокусу.

Кучеренко радить вирішувати мерам нагальні проблеми: лагодити мости і тепломережі, будувати дороги й оптимально витрачати гроші з міських бюджетів.

Київська влада щороку говорить про брак грошей у бюджеті та можливий зрив опалювального сезону. При цьому чиновники мало що роблять для виходу з кризової ситуації, каже Фокусу експерт із ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко.

"Гроші на перекладку бруківки та тротуарів у центрі Києва знаходять постійно, а з опаленням — проблема. Може владі столиці треба переглянути пріоритети? Якщо компенсації затримують, треба все одно готуватися. Готовність Києва до опалювального сезону така сама, як і в минулих роках. Нічого не змінилося. Ще два роки тому п'ять будинків у Дарницькому районі підключили до тепла 30 грудня. А торік 18 будинків у тому ж районі було підключено на початку грудня", — каже експерт.

Аналіз стану теплотрас міста за останні 5 років дасть змогу виявити всі проблеми, але з настанням зими можуть прориватися труби в деяких районах, вважає Попенко.

"Треба було ще три роки тому поміняти 800 кілометрів труб. Заміна 1 кілометра з будівельними роботами — це 800 тисяч євро", — сказав він.

Нагадаємо, ООН збирається виділити Україні понад 120 мільйонів доларів для проходження зимового періоду. Фіндопомогу отримають близько 900 тисяч осіб, які постраждали від війни.

Фокус також писав про можливий початок масованих ракетних ударів Росії по Україні. ЗС РФ застосовують ракети різного типу базування і за вересень частота ударів збільшилася в півтора раза.