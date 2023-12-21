РФ активізувала пропаганду у TikTok, а Зеленський дав чіткі сигнали західним партнерам, — політолог

Пресконференція Зеленського і його відкрита позиція змусили демократів у США не дивлячись на канікули працювати над розблокуванням допомоги для України, відзначає політолог Антон Кучухідзе.

Вся риторика Володимира Зеленського на останній пресконференції була спрямована на об'єднані держави, а також він дав чіткі сигнали західним партнерам і США все ж таки зможуть розібратись з пакетом допомоги Україні у своєму Конгресі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Антон Кучухідзе.

"Він не "хайпував" на якихось гарячих темах, бо, наприклад, щодо конфліктної ситуації навколо головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного чітко дав зрозуміти, що йому потрібні результати, а не політичні сварки, — зазначає політолог. — Зеленський розмежував політичні баталії та реальну роботу".

Президент України гідно і відкрито відповідав на всі питання не дивлячись на інформаційний тиск з боку російської пропаганди в тому числі в західних ЗМІ, зазначає Антон Кучухідзе. Зараз ворожі пропагандисти обрали собі тактику інформаційних атак через соцмережі, адже афілійованої преси в Україні у них тепер немає.

"Пропаганда РФ постійно розганяє фейки та наративи про "конфлікти навколо Залужного" чи про "непорозуміння із західними партнерами", — зазначає політолог. — Також ворог взяв на озброєння різного роду фейкові записи нібито з українськими військовими, які чимось не задоволені й особливо вони роблять акцент на соцмережу TikTok".

Тому дуже важливо було провести цю пресконференцію і розставити всі крапки над "і", каже експерт. Президент України чітко продемонстрував, що в курсі всіх проблем, над якими треба терміново працювати.

Окрім цього, пресконференція Зеленського і його відкрита позиція змусили демократів у США не дивлячись на канікули працювати над розблокуванням допомоги для України, відзначає політолог. Він думає, що, можливо, ще до кінця року або на його початку це питання, яке стало для Конгресу США принциповим, буде вирішено. З фахової токи зору, зазначає експерт, це показник того, що і республіканці й демократи хочуть порозумітись в проблемі надання допомоги нашій державі.

Повний випуск розмови з політологом Антоном Кучухідзе незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус розповідав, на які непопулярні кроки доведеться піти владі, якщо західна допомога не надійде.