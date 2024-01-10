Користь від F-16 на полі бою ще невідома: РФ буде посилювати ППО, — журналіст (відео)

Україні ще доведеться значно посилити власний захист ППО для аеродромів, щоб винищувачі були захищені від атак росіян. Самі окупанти теж будуть стягувати ППО на лінію фронту, зазначає Олександр Матвієнко.

Хоча Міноборони України активно готує інфраструктуру разом із західними партнерами для першої партії винищувачів F-16 строки їхнього постачання все ще залишаються невідомими. Є інформація про відкладання отримання Києвом першої партії з Данії. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів журналіст Воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко.

За його словами, у росіян є час, щоб наситити системами ППО лінії фронту для того, щоб F-16 були в зоні ураження таких систем. Наскільки це вдасться окупантам і наскільки будуть винищувачі ефективними на полі бою покаже тільки час.

Взагалі, за словами журналіста, F-16 корисні для збивання ворожих літаків росіян, які збираються скидати керовані авіабомби чи наносити інші види ударів по обороні ЗСУ. Але подібні винищувачі не можуть впоратись з балістичними ракетами.

"Досі невідомо, якою буде перша партія винищувачі і яку зброю вони отримають, — акцентує Олександр Матвієнко. — також важливо, щоб Україна встигла отримати додаткові системи ППО для прикриття аеродромів з F-16".

Раніше Фокус повідомляв, що передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Королівства Данії очікується тільки в другому кварталі 2024 року, зазначає видання з посиланням на Міноборони країни.

Міністерство оборони Данії підтвердило цю інформацію, зазначивши, що шість літаків, які передбачалося доставити до Нового року, буде затримано. За їхнім твердженням, Україна ще не виконала кілька умов, необхідних для використання винищувачів, включно з навчанням пілотів. Міністерство оборони королівства також повідомляє, що перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни.

Ще в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії. А тим часом за словами першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, Київ активно готує аеродроми до приймання багатоцільових винищувачів F-16.

За словами генерала, Україна продовжує інтегрувати літаки F-16 у свою систему оборони. Це відбувається як усередині країни, так і за допомогою партнерів у межах міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.