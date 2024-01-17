"ЗСУ вперше використали системи Patriot в партизанському режимі", — Євген Дикий про збиття літаків РФ (відео)

Українці змогли перевести ЗРК Patriot у "партизанський режим", щоб його не змогли знайти окупанти. Мобільність протиповітряної оборони ЗСУ допомогає зберегти її від ударів ворога, каже ветеран АТО Євген Дикий.

У армії РФ не настільки "криворука" ППО, щоб збивати власні літаки та ще й ті, що літають в зоні дії тільки російської авіації. Отже, можна зробити висновки, що унікальний літак дальньої розвідки А-50 був збитий, а повітряний штаб ИЛ-22 сильно пошкоджений саме завдяки зусиллям української протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив ветеран АТО та військовий оглядач Євген Дикий.

Він зазначає, що літаки здійснювали політ на висоті близька 12 кілометрів, а там не літають винищувачі ЗСУ. Тим більше були збиті відразу два літаки, а це значить, що ППО знала, по яких цілях стріляла.

"А ще є питання: з чим ППО окупантів могло сплутати ці літаки? У нас подібної техніки немає, а кримське ППО взагалі захищає міст від дронів, — зазначає експерт. — Тим більше саме кількість у два збитих літаки грає проти версій РФ, бо як щоб збили лише один літак, вони принаймні могли б відхреститись від цього і сказати, що літак просто "зламався" і ніхто його не збивав".

Але командуванню РФ тепер довелось зробити непростий вибір: визнати вдалу і професійну роботу ППО України, або все звалити на "криворукість" власної протиповітряної оборони, зазначає ветеран АТО. Як бачимо, вирішили все ж таки лити бруд на власні війська лишай не визнавати перевагу ЗСУ, аже Євген Дикий.

Експерт розповідає, що радіус дії системи Patriot становить близька 160 км, а літаки були атаковані на відстані у 137 км, тобто ЗРК Patriot міг знаходитись на 20 км від лінії фронту. Це була дуже ризикована позиція, адже як щоб ворог його помітив, то міг легко знищити. І хоча версія з використанням саме американської системи ще не підтверджена, але не має сумніву, що це була далекобійна зенітна ракета, тому що ИЛ-22, який таки дотягнув до аеродрому, мав саме подібні пошкодження від такого боєприпасу.

"Попри поширену уяву у людей зенітна ракета взагалі не потрапляє в літак, а вибухає поруч з ним, — каже Євген Дикий. — В результаті вибуху тисячі дрібних уламків прошивають літак наскрізь і максимально його пошкоджують, роблячи з корпусу своєрідний "друшляк"".

Подібні пошкодження як раз характерні для зенітних ракет, але ИЛ-22 зміг дотягнути до аеродрому завдяки тому, що ракета вибухнула біля його хвостової частини, зазначає військовий оглядач. За його словами, взагалі могло бути, що ППО стріляло однією ракетою, просто залишки від неї ще й пошкодили саме ИЛ-22, а А-50 був знищенний.

Євген Дикий зазначає, що завдяки успішним останнім операціям зі знищення ворожих літаків Україна вперше у світі відпрацювала застосування систем Patriot у своєрідних "партизанських умовах". Зазвичай цю американську зброю розгортають на кілька місяців на одному місці, що робить її дуже вразливою, а українці спромоглись перевести свою ППО з перших днів війну у рухомий режим, тому її дуже складно вразити, акцентує ветеран АТО.

Раніше Фокус розповідав, що Україна разом зі США модернізує радянські комплекси С-300, тому А-50 могли збити такою ракетою. Збитий А-50 росіяни тепер не зможуть побудувати, але здатні зібрати за частинами зі списаних літаків, каже журналіст воєнного відділу Фокусу.