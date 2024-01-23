Обстріли України не закінчаться до кінця війни: скільки у ворога ракет С-300 та С-400 (відео)

Єдиною відповіддю на ракетні обстріли України можуть біти тільки поставки систем ППО від західних партнерів. Зараз тільки системи SAMP/T та Patriot можуть збивати перероблені балістичні ракети С-300 та С400, якими армія РФ обстрілює Україну, зазначає полковник ЗСУ Петро Черник.

Оскільки обстріл Харкова відбувся з використанням ракет С-300, що були перероблені для ударів по наземних об'єктах, то це може свідчити, що окупанти більш активно стали модернізувати ці повітряні боєприпаси. Хоча подібні модифікації не є чимось революційним і ЗСУ й армія РФ застосовують подібні зміни в ракетах ще з 2022 року. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

З його слів, головна небезпека полягає в тому, що у ворога багато подібних пускових систем для ракет С-300 та С-400 ще з радянських часів. Зараз їх більше півтисячі, а ще проблема в тому, що вони мобільні й заздалегідь виявити їх дуже важко, як і встигнути перехопити саму ракету.

"Самих ракет армія РФ накопичила понад 5 тисяч і це, звичайно, неймовірна кількість, — акцентує полковник. — На привеликий жаль, ці балістичні ракети будуть нам дошкуляти більше і більше з кожним днем".

Військовий аналітик зазначає, що бойова частина подібних ракет сягає 80-100 кг, а це серйозний і дуже потужний боєприпас. Повноцінно боротись з такими ракетами можуть тільки західні системи SAMP/T та Patriot, яких, на жаль, в України доволі мало. Полковник каже, що їх недостатньо для того, щоб закрити не тільки фронт протяжністю 2 000 км, але й північний кордон з Білоруссю, який вдвічі коротший.

За словами Петра Черника, сподіватись на припинення обстрілів не треба, адже РФ вдалось поставити на конвеєр такі ракети, як: Х-101, 3М14 "Калібр", Х47М2 "Кинджал", 9М723 та 9М728 для комплексів "Іскандер". І хоча ракет таких типів Росія не може виробляти в режимі "нон-стоп", але завдяки обходу санкцій та різномаїттю їх видів обстріли України окупанти продовжать до кінця війни.

Що стосується унікального збитого літака далекої розвідки А-50, то у росіян на сьогодні залишилось ще 5 робочих екземплярів, каже військовий аналітик. Цього цілком достатньо, щоб підтримувати подібний ритм ракетних ударів, що зараз наносить російський агресор по нашій державі.

"Але навіть використовуючи "Шахеди" разом з обстрілами ракетами окупанти нас більше нічим не здивують, бо ми всі на вершині технологій, — зазначає Петро Черник. — Тому тут питання тільки в наявності сучасних західних систем ППО".

Фокус раніше писав, що високотехнологічна далекобійна зброя Заходу зможе змінити хід війни з Росією. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що до британських і французьких ракет мають приєднатися німецькі Taurus.